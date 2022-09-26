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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 вер, 2022 11:43
kotyk222 написав:
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Але це вже все сьогодні, вчора додаток більше висів чим працював
який ліміт треба підняти ?
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Додано: Чет 22 вер, 2022 12:16
J написав: kotyk222 написав:
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Але це вже все сьогодні, вчора додаток більше висів чим працював
який ліміт треба підняти ?
На оплату товаров и услуг (в том числе обмен валют).
Открытие депо онлайн заняло 3 три дня! Причем клиентом я уже был. Газик - уникальный банчок. Причем на всех направлениях - и фронт-офис, и кассы, и приложение, и поддержка.
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Кащей
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Додано: Чет 22 вер, 2022 13:32
J написав: kotyk222 написав:
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Але це вже все сьогодні, вчора додаток більше висів чим працював
який ліміт треба підняти ?
Я піднімав обидва - на оплату товарів і послуг і на оплату в інтернет. Так, на всякий. Спрацювало
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kotyk222
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:07
kotyk222 написав: Кащей написав:
при открытии конвертационного депо с "Щось пішло не так" можно как-то бороться или только ждать?
Буває цікавіше - привітання з відкриттям депозиту прийшло, заявки опрацьовуються, і на тому все, вже добу.
Появившееся в списке оповещение про обработку вообще мало информативно.
Если в списке депошек не появился контейнер с надписью "ожидается зачисление денег" то нужно делать заявку повторно. Мало того - даже если контейнер создался но до конца дня деньги не зайдут на депо (по какой то причине банк не купит валюту на межбанке) то нужно делать на следующий день депошку заново (если верить гарячке)
У вас был банальный сбой во время оформления депо. Лимиты к этой проблеме никаким боком не относятся.
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mephala
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:45
mephala написав: kotyk222 написав: Кащей написав:
при открытии конвертационного депо с "Щось пішло не так" можно как-то бороться или только ждать?
Буває цікавіше - привітання з відкриттям депозиту прийшло, заявки опрацьовуються, і на тому все, вже добу.
Появившееся в списке оповещение про обработку вообще мало информативно.
Если в списке депошек не появился контейнер с надписью "ожидается зачисление денег" то нужно делать заявку повторно. Мало того - даже если контейнер создался но до конца дня деньги не зайдут на депо (по какой то причине банк не купит валюту на межбанке) то нужно делать на следующий день депошку заново (если верить гарячке)
У вас был банальный сбой во время оформления депо. Лимиты к этой проблеме никаким боком не относятся.
Хз, можливо, але шо додаток шо сам банк, настільки.... специфічні, скажімо так, пом'якше, - шо краще перестрахуватися. Що, що, а ліміти міняються там запросто)
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kotyk222
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1
Додано: Пон 26 вер, 2022 10:56
Вітаю. Підкажіть будь ласка, хто знає, ось наприклад я сплачую з гривневої карти покупку в валюті. Там же зніметься одна сума, а потім частина має повернутися. Питання той залишок, що повернеться якось можна потім вивести? СЕП чи П2П? Чи всі виходи в УГБ платні?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 26 вер, 2022 12:04
_PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть будь ласка, хто знає, ось наприклад я сплачую з гривневої карти покупку в валюті. Там же зніметься одна сума, а потім частина має повернутися. Питання той залишок, що повернеться якось можна потім вивести? СЕП чи П2П? Чи всі виходи в УГБ платні?
Можете поміняти на долари і забрати за 3 місяці
Можете щось оплатити у гривні.
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klug
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3
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:05
_PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть будь ласка, хто знає, ось наприклад я сплачую з гривневої карти покупку в валюті. Там же зніметься одна сума, а потім частина має повернутися. Питання той залишок, що повернеться якось можна потім вивести? СЕП чи П2П? Чи всі виходи в УГБ платні?
Платні. Тільки розрахуватись за товари, послуги.
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lara_08
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