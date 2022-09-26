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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:06
у Луцьку було. У Львові мені взагалі тільки 500 на день, але це на відділення. Можна також в інших відділеннях знімати.
А от у Рівному в одному з відділень взагалі тільки 200 долл видали. тіпа більше в них нема. Але ж ясно що просто економлять готівку
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