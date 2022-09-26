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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.5 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:06

Re: Укргазбанк

у Луцьку було. У Львові мені взагалі тільки 500 на день, але це на відділення. Можна також в інших відділеннях знімати.
А от у Рівному в одному з відділень взагалі тільки 200 долл видали. тіпа більше в них нема. Але ж ясно що просто економлять готівку
Andey
 
Повідомлень: 1193
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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  #<1 ... 56575859
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