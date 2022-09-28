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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:06
у Луцьку було. У Львові мені взагалі тільки 500 на день, але це на відділення. Можна також в інших відділеннях знімати.
А от у Рівному в одному з відділень взагалі тільки 200 долл видали. тіпа більше в них нема. Але ж ясно що просто економлять готівку
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Andey
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Додано: Вів 27 вер, 2022 14:39
Подскажите, плз, если оплачивать с долларового прозапаса в еврозоне, как будет просходить конвертация?
Кросс-курс мпс/банка? Или дол-грн-евро по курсу банка?
Горячка ясности не внесла - долго думали, но два звонка = два разных ответа.
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dr_morgenstern
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Додано: Сер 28 вер, 2022 00:18
dr_morgenstern Если у вас мастер, то евро в доллар по курсу МПС и всё.
Для всех мастеров расчетная валюта - доллар. Я с гривневого мастера оплачиваю в евро, списывают по 36,68 (самое последнее).
Все это есть на сайте, разжевано до мелочей.
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mikos
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Додано: Сер 28 вер, 2022 09:31
mephala написав:
даже если контейнер создался но до конца дня деньги не зайдут на депо (по какой то причине банк не купит валюту на межбанке) то нужно делать на следующий день депошку заново (если верить гарячке)
Самое интересное начинается на следующий день, потому что при оформлении повторной заявки пишет, что лимит на покупку валюты уже использован
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:57
Если у вас мастер, то евро в доллар по курсу МПС и всё.
Это на практике проверено?
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Кащей
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