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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:06
у Луцьку було. У Львові мені взагалі тільки 500 на день, але це на відділення. Можна також в інших відділеннях знімати.
А от у Рівному в одному з відділень взагалі тільки 200 долл видали. тіпа більше в них нема. Але ж ясно що просто економлять готівку
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Andey
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Додано: Вів 27 вер, 2022 14:39
Подскажите, плз, если оплачивать с долларового прозапаса в еврозоне, как будет просходить конвертация?
Кросс-курс мпс/банка? Или дол-грн-евро по курсу банка?
Горячка ясности не внесла - долго думали, но два звонка = два разных ответа.
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dr_morgenstern
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Додано: Сер 28 вер, 2022 00:18
dr_morgenstern Если у вас мастер, то евро в доллар по курсу МПС и всё.
Для всех мастеров расчетная валюта - доллар. Я с гривневого мастера оплачиваю в евро, списывают по 36,68 (самое последнее).
Все это есть на сайте, разжевано до мелочей.
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mikos
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Додано: Сер 28 вер, 2022 09:31
mephala написав:
даже если контейнер создался но до конца дня деньги не зайдут на депо (по какой то причине банк не купит валюту на межбанке) то нужно делать на следующий день депошку заново (если верить гарячке)
Самое интересное начинается на следующий день, потому что при оформлении повторной заявки пишет, что лимит на покупку валюты уже использован
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SILVER_UA
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:57
Если у вас мастер, то евро в доллар по курсу МПС и всё.
Это на практике проверено?
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Кащей
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Додано: Чет 29 вер, 2022 09:36
в цьому банку буде комфортно клієнтам які мають з ним однакову філософію
don't worry be happy )))
і натякає про це ще на етапі реєстрації "ви так швидко пройшли три кроки що ми не встигли їх опрацювати".
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Мармур
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Додано: Чет 29 вер, 2022 09:46
Мармур написав:
в цьому банку буде комфортно клієнтам які мають з ним однакову філософію
don't worry be happy )))
есть хорошая фраза из анекдота: "Вам шашечки или ехать?".
Если я стою перед выбором какой банк выбрать, где лучше мобильное приложение или где лучше ставки по кредиту, то я выбираю второе.
Да это и понятно, так как хорошее дорогое ПО - это дополнительные затраты для банка, которые в конечном итого оплачивает клиент.
Поэтому, не стоит так аж наезжать на банк.
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Примат
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Додано: Чет 29 вер, 2022 09:52
Примат написав:
Да это и понятно, так как хорошее дорогое ПО - это дополнительные затраты для банка, которые в конечном итого оплачивает клиент.
затрати на застосунок у порівнянні з зарплатами топів це копійки, тому не потрібно казати що для банку це дуже дорого
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DmitryZP
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:01
DmitryZP написав:
затрати на застосунок у порівнянні з зарплатами топів це копійки, тому не потрібно казати що для банку це дуже дорого
У меня нет ведомости по зарплате топов, как и копии договоров по сопровождению ПО, поэтому конкретные факты в цифрах я не могу предоставить. Но я делаю вывод находясь на своей позиции и знаю, что у нас, в случае внедрения решений типа оракла или сап, бизнес может выйти в ноль, вот и вся арифметика.
Хотя сам факт того, что вы тусуетесь в данной теме, наверное, говорит о том, что вам интересны продукты от данного банка. Сужу исключительно по себе, в темы других банков не захожу.
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Примат
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:19
Примат написав:
Хотя сам факт того, что вы тусуетесь в данной теме, наверное, говорит о том, что вам интересны продукты от данного банка. Сужу исключительно по себе, в темы других банков не захожу.
користувався колись послугами цього банку, таке собі...
зараз наприклад застосунок є, але зайти до нього не можу... бо картка expired, а щоб відновити доступ (заблоковано) потрібно (увага!) сходити ногами до відділення
отаке гімно (по іншому не можу це назвати)
тож послугами цього банку немає наразі можливості користуватися
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DmitryZP
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