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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

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Укргазбанк 3.5 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:50

Re: Укргазбанк

Підніміть ліміт для уможливлення конвертаційних депозитів 100К!
IT служба, не тупіть!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 10:05

  Investor_K написав:Підніміть ліміт для уможливлення конвертаційних депозитів 100К!
IT служба, не тупіть!


на гарячку дзвонили? :mrgreen:
краще одразу ТОПу в кабінет - банк тормоз ще той... :D
радують тільки приємні курси - все інше - дно рідкісне
greenback1996
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 10:07

Re: Укргазбанк

  greenback1996 написав:краще одразу ТОПу в кабінет -


На жаль, не маю його номера. А то б подзвонив.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 10:27

Re: Укргазбанк

І ще одна фігня. При знятті валюти здійснюється контроль операції "роботом". Сьогодні очікування тривало 50 хв. У пятницю кажуть 1 год 20 хв.
Якщо це не знущання -- то що це тоді?
Investor_K
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