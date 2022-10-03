Підніміть ліміт для уможливлення конвертаційних депозитів 100К!
IT служба, не тупіть!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 жов, 2022 09:50
Re: Укргазбанк
Підніміть ліміт для уможливлення конвертаційних депозитів 100К!
IT служба, не тупіть!
Додано: Пон 03 жов, 2022 10:05
Додано: Пон 03 жов, 2022 10:07
Re: Укргазбанк
Додано: Пон 03 жов, 2022 10:27
Re: Укргазбанк
І ще одна фігня. При знятті валюти здійснюється контроль операції "роботом". Сьогодні очікування тривало 50 хв. У пятницю кажуть 1 год 20 хв.
Якщо це не знущання -- то що це тоді?
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