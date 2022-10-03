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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 жов, 2022 09:50
Підніміть ліміт для уможливлення конвертаційних депозитів 100К!
IT служба, не тупіть!
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Investor_K
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Додано: Пон 03 жов, 2022 10:05
Investor_K написав:
Підніміть ліміт для уможливлення конвертаційних депозитів 100К!
IT служба, не тупіть!
на гарячку дзвонили?
краще одразу ТОПу в кабінет - банк тормоз ще той...
радують тільки приємні курси - все інше - дно рідкісне
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greenback1996
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Додано: Пон 03 жов, 2022 10:07
greenback1996 написав:
краще одразу ТОПу в кабінет -
На жаль, не маю його номера. А то б подзвонив.
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Investor_K
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Додано: Пон 03 жов, 2022 10:27
І ще одна фігня. При знятті валюти здійснюється контроль операції "роботом". Сьогодні очікування тривало 50 хв. У пятницю кажуть 1 год 20 хв.
Якщо це не знущання -- то що це тоді?
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Investor_K
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Додано: Пон 03 жов, 2022 11:00
Investor_K написав:
І ще одна фігня. При знятті валюти здійснюється контроль операції "роботом". Сьогодні очікування тривало 50 хв. У пятницю кажуть 1 год 20 хв.
Якщо це не знущання -- то що це тоді?
приходите в касу по окончанию депо за валютой и ждете час, чтобы робот "пропустил"?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 11:52
greenback1996 написав: Investor_K написав:
І ще одна фігня. При знятті валюти здійснюється контроль операції "роботом". Сьогодні очікування тривало 50 хв. У пятницю кажуть 1 год 20 хв.
Якщо це не знущання -- то що це тоді?
приходите в касу по окончанию депо за валютой и ждете час, чтобы робот "пропустил"?
Саме так.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:08
Investor_K написав:
І ще одна фігня. При знятті валюти здійснюється контроль операції "роботом". Сьогодні очікування тривало 50 хв. У пятницю кажуть 1 год 20 хв.
Якщо це не знущання -- то що це тоді?
оформите себе банковскую карту и снимайте через терминал,
роботи над роботами не знущаються
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J
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:09
J написав: Investor_K написав:
І ще одна фігня. При знятті валюти здійснюється контроль операції "роботом". Сьогодні очікування тривало 50 хв. У пятницю кажуть 1 год 20 хв.
Якщо це не знущання -- то що це тоді?
оформите себе банковскую карту и снимайте через терминал,
роботи над роботами не знущаються
Валюту через терминал?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:13
Investor_K написав: J написав: Investor_K написав:
І ще одна фігня. При знятті валюти здійснюється контроль операції "роботом". Сьогодні очікування тривало 50 хв. У пятницю кажуть 1 год 20 хв.
Якщо це не знущання -- то що це тоді?
оформите себе банковскую карту и снимайте через терминал,
роботи над роботами не знущаються
Валюту через терминал?
YES
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:00
Investor_K написав: J написав: Investor_K написав:
І ще одна фігня. При знятті валюти здійснюється контроль операції "роботом". Сьогодні очікування тривало 50 хв. У пятницю кажуть 1 год 20 хв.
Якщо це не знущання -- то що це тоді?
оформите себе банковскую карту и снимайте через терминал,
роботи над роботами не знущаються
Валюту через терминал?
В кассе
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