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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.5 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:14

Re: Укргазбанк

Господа, а что с P2P, закинул 15 к грн на карту специально а отправить не могу, лимит пишет. А Сегодня вроде крайний день, что там Эко банк опять выдумал
Shummi
 
Повідомлень: 474
З нами з: 08.12.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:55

Re: Укргазбанк

Десь можна переглянути поточні ставки по наявній карті ПроЗапас?
Rebel
 
Повідомлень: 209
З нами з: 08.12.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:02

  Rebel написав:Десь можна переглянути поточні ставки по наявній карті ПроЗапас?

http://www.ukrgasbank.com/private/card_ ... pro-zapas/
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 30.08.09
Подякував: 194 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:20

Кащей Ні, там же фіксується ставка на рік. Відповідно, поточна ставка залежить від дати випуску карти.
Rebel
 
Повідомлень: 209
З нами з: 08.12.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 58596061
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