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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 10:14
Господа, а что с P2P, закинул 15 к грн на карту специально а отправить не могу, лимит пишет. А Сегодня вроде крайний день, что там Эко банк опять выдумал
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Shummi
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Додано: Сер 05 жов, 2022 12:55
Десь можна переглянути поточні ставки по наявній карті ПроЗапас?
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Rebel
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Додано: Сер 05 жов, 2022 13:20
Кащей Ні, там же фіксується ставка на рік. Відповідно, поточна ставка залежить від дати випуску карти.
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Rebel
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Додано: Сер 05 жов, 2022 15:31
Rebel написав:Кащей
Ні, там же фіксується ставка на рік. Відповідно, поточна ставка залежить від дати випуску карти.
Відповідно можете подзвонити до КЦ і там вам назвуть ставку за конкретною карткою.
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klug
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Додано: Сер 05 жов, 2022 21:02
Кто-то пробовал заводить сюда валюту с револютов-вайсов для последующего снятия в кассе? Судя по тарифам карты Прозапас, зачисление и снятие бесплатное, а как в реале?
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Ferlakur
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:13
Ferlakur написав:
Кто-то пробовал заводить сюда валюту с револютов-вайсов для последующего снятия в кассе? Судя по тарифам карты Прозапас, зачисление и снятие бесплатное, а как в реале?
Не зайдет, скорее всего. Безнал пополнение в валюте запрещено.
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Monk23
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