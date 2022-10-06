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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 10:14
Re: Укргазбанк
Господа, а что с P2P, закинул 15 к грн на карту специально а отправить не могу, лимит пишет. А Сегодня вроде крайний день, что там Эко банк опять выдумал
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:55
Re: Укргазбанк
Десь можна переглянути поточні ставки по наявній карті ПроЗапас?
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:02
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:20
Кащей Ні, там же фіксується ставка на рік. Відповідно, поточна ставка залежить від дати випуску карти.
Додано: Сер 05 жов, 2022 15:31
Додано: Сер 05 жов, 2022 21:02
Re: Укргазбанк
Кто-то пробовал заводить сюда валюту с револютов-вайсов для последующего снятия в кассе? Судя по тарифам карты Прозапас, зачисление и снятие бесплатное, а как в реале?
Додано: Чет 06 жов, 2022 09:13
Додано: Чет 06 жов, 2022 12:27
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком"
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:51
Непрошло и 5 лет, а уже след взяли.
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