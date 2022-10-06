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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

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Укргазбанк 3.5 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:14

Re: Укргазбанк

Господа, а что с P2P, закинул 15 к грн на карту специально а отправить не могу, лимит пишет. А Сегодня вроде крайний день, что там Эко банк опять выдумал
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:55

Re: Укргазбанк

Десь можна переглянути поточні ставки по наявній карті ПроЗапас?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:02

  Rebel написав:Десь можна переглянути поточні ставки по наявній карті ПроЗапас?

http://www.ukrgasbank.com/private/card_ ... pro-zapas/
Кащей
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Повідомлень: 1487
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:20

Кащей Ні, там же фіксується ставка на рік. Відповідно, поточна ставка залежить від дати випуску карти.
Rebel
 
Повідомлень: 210
З нами з: 08.12.09
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 15:31

  Rebel написав:Кащей Ні, там же фіксується ставка на рік. Відповідно, поточна ставка залежить від дати випуску карти.

Відповідно можете подзвонити до КЦ і там вам назвуть ставку за конкретною карткою.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 21:02

Re: Укргазбанк

Кто-то пробовал заводить сюда валюту с револютов-вайсов для последующего снятия в кассе? Судя по тарифам карты Прозапас, зачисление и снятие бесплатное, а как в реале?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:13

  Ferlakur написав:Кто-то пробовал заводить сюда валюту с револютов-вайсов для последующего снятия в кассе? Судя по тарифам карты Прозапас, зачисление и снятие бесплатное, а как в реале?

Не зайдет, скорее всего. Безнал пополнение в валюте запрещено.
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:27

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком"
https://www.facebook.com/sap.gov.ua/pos ... gaRd7ixGjl
Zonenor
 
Повідомлень: 69
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Подякував: 5 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:51

  Zonenor написав:Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком"
https://www.facebook.com/sap.gov.ua/pos ... gaRd7ixGjl


Непрошло и 5 лет, а уже след взяли. :D
Ratatui
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  #<1 ... 58596061
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