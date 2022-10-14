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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.5 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 23:54

  Howl написав:А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.
По карте "єПідтримка" CVV/CVC посмотреть нельзя?


можно, но не сразу. подождите несколько дней )
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:01

  Howl написав:А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.

За два дні прогріву Вам відкриються секрети.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:07

  Howl написав:А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.
По карте "єПідтримка" CVV/CVC посмотреть нельзя?

Узнать полный номер можно. Функції -> Поділитись номером картки.
ramzes4
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  #<1 ... 59606162
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