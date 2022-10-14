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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 жов, 2022 23:54
Howl написав:
А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.
По карте "єПідтримка" CVV/CVC посмотреть нельзя?
можно, но не сразу. подождите несколько дней )
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:01
Howl написав:
А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.
За два дні прогріву Вам відкриються секрети.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:07
Howl написав:
А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.
По карте "єПідтримка" CVV/CVC посмотреть нельзя?
Узнать полный номер можно. Функції -> Поділитись номером картки.
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