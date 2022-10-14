можно, но не сразу. подождите несколько дней )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 жов, 2022 23:54
Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:01
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:07
Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:15
Re: Укргазбанк
Поділився -- отримав номер картки:
5355 08** **** хххх, де хххх -- чотири останні цифри.\
А ось цифри, які приховані під "*", я не знайшов як дізнатися. Поки почекаю, як тут писали... Можливо оформлення картки займається сам голова правління банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:43
У меня все есть, и ИБАН и картномер...
Просто они доступны через 2..3 дня после появления карты в ИБ
и субномер счета появится в самом названии карты в ИБ
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