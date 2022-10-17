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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 жов, 2022 23:54
Howl написав:
А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.
По карте "єПідтримка" CVV/CVC посмотреть нельзя?
можно, но не сразу. подождите несколько дней )
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:01
Howl написав:
А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.
За два дні прогріву Вам відкриються секрети.
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klug
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:07
Howl написав:
А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.
По карте "єПідтримка" CVV/CVC посмотреть нельзя?
Узнать полный номер можно. Функції -> Поділитись номером картки.
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ramzes4
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:15
ramzes4 написав:
Узнать полный номер можно. Функції -> Поділитись номером картки.
Поділився -- отримав номер картки:
5355 08** **** хххх, де хххх -- чотири останні цифри.\
А ось цифри, які приховані під "*", я не знайшов як дізнатися. Поки почекаю, як тут писали... Можливо оформлення картки займається сам голова правління банку
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Howl
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:43
Howl написав: ramzes4 написав:
Узнать полный номер можно. Функції -> Поділитись номером картки.
Поділився -- отримав номер картки:
5355 08** **** хххх, де хххх -- чотири останні цифри.\
А ось цифри, які приховані під "*", я не знайшов як дізнатися. Поки почекаю, як тут писали... Можливо оформлення картки займається сам голова правління банку
У меня все есть, и ИБАН и картномер...
Просто они доступны через 2..3 дня после появления карты в ИБ
и субномер счета появится в самом названии карты в ИБ
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Amethyst
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:03
IMPRINTER написав: Howl написав:
А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.
По карте "єПідтримка" CVV/CVC посмотреть нельзя?
можно, но не сразу. подождите несколько дней )
Позднее зажигание?
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Ratatui
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:55
Howl то у них щось типу захисту ...якщо ви не міняєте кілька днів пристрій з якого входите в банкінг-то тоді (через кілька днів) коли "поділитися" то стане видно весь номер без зірочок , це стосується тільки номера картки
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-VICTOR-
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