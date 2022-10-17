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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

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Укргазбанк 3.5 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 23:54

  Howl написав:А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.
По карте "єПідтримка" CVV/CVC посмотреть нельзя?


можно, но не сразу. подождите несколько дней )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:01

  Howl написав:А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.

За два дні прогріву Вам відкриються секрети.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:07

  Howl написав:А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.
По карте "єПідтримка" CVV/CVC посмотреть нельзя?

Узнать полный номер можно. Функції -> Поділитись номером картки.
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:15

Re: Укргазбанк

  ramzes4 написав:Узнать полный номер можно. Функції -> Поділитись номером картки.
Поділився -- отримав номер картки:
5355 08** **** хххх, де хххх -- чотири останні цифри.\

А ось цифри, які приховані під "*", я не знайшов як дізнатися. Поки почекаю, як тут писали... Можливо оформлення картки займається сам голова правління банку :mrgreen:
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:43

  Howl написав:
  ramzes4 написав:Узнать полный номер можно. Функції -> Поділитись номером картки.
Поділився -- отримав номер картки:
5355 08** **** хххх, де хххх -- чотири останні цифри.\

А ось цифри, які приховані під "*", я не знайшов як дізнатися. Поки почекаю, як тут писали... Можливо оформлення картки займається сам голова правління банку :mrgreen:

У меня все есть, и ИБАН и картномер...
Просто они доступны через 2..3 дня после появления карты в ИБ
и субномер счета появится в самом названии карты в ИБ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:03

  IMPRINTER написав:
  Howl написав:А по виртуальной карте можно как-то узнать полный её номер? Приложение позволяет скопировать цифры первые 6 и последние 4.
По карте "єПідтримка" CVV/CVC посмотреть нельзя?


можно, но не сразу. подождите несколько дней )


Позднее зажигание? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:55

Howl то у них щось типу захисту ...якщо ви не міняєте кілька днів пристрій з якого входите в банкінг-то тоді (через кілька днів) коли "поділитися" то стане видно весь номер без зірочок , це стосується тільки номера картки
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 13:18

Re: Укргазбанк

На другий начебто можна дізнатися повний номер платіжної картки й CVC/CVV її код. Просто при оформленні про це ні слова, тому й виникло питання.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 04:55

Автопролонгация

В додатке её снять можно,но при повторном входе все снова на своих местах. Как правильно снять,далее получить тело вклада? В отделении,с повитряными тревогами это отдельный сюр
sens
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  #<1 ... 59606162
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