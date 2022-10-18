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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 жов, 2022 11:01
Додано: Вів 18 жов, 2022 11:14
Одразу після запуску послуги вони не надсилали договори, потім зрозуміли, що так не годиться і у клієнта має бути примірник того, що він підписав. Тим, хто встиг відкрити до того, як вони схаменулися, вони тепер розсилають повідомлення про збій.
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