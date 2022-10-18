|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 жов, 2022 09:43
Rebel було, просто підписуєте ще раз і все.
-
Maxwe11
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 04.09.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 жов, 2022 11:01
Maxwe11 написав:Rebel
було, просто підписуєте ще раз і все.
і через деякий час отримуємо знову таке саме повідомлення
-
J
-
-
- Повідомлень: 5436
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 жов, 2022 11:14
Rebel написав:
У когось було таке, що банк надсилав у додаток повідомлення про якийсь збій при оформленні депо і просить перепідписати договір?
Одразу після запуску послуги вони не надсилали договори, потім зрозуміли, що так не годиться і у клієнта має бути примірник того, що він підписав. Тим, хто встиг відкрити до того, як вони схаменулися, вони тепер розсилають повідомлення про збій.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7617
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 1078 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 18 жов, 2022 12:45
sens написав:
В додатке её снять можно,но при повторном входе все снова на своих местах. Как правильно снять,далее получить тело вклада? В отделении,с повитряными тревогами это отдельный сюр
Отменял лонгацию в веб-версии банкинга, при повторных входах ничего не возвратилось.
-
Djus
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 09.04.09
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|