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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.5 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:43

Rebel було, просто підписуєте ще раз і все.
Maxwe11
 
Повідомлень: 33
З нами з: 04.09.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 11:01

  Maxwe11 написав:Rebel було, просто підписуєте ще раз і все.

і через деякий час отримуємо знову таке саме повідомлення :roll:
J
 
Повідомлень: 5436
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 266 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 11:14

  Rebel написав:У когось було таке, що банк надсилав у додаток повідомлення про якийсь збій при оформленні депо і просить перепідписати договір?

Одразу після запуску послуги вони не надсилали договори, потім зрозуміли, що так не годиться і у клієнта має бути примірник того, що він підписав. Тим, хто встиг відкрити до того, як вони схаменулися, вони тепер розсилають повідомлення про збій.
klug
 
Повідомлень: 7617
З нами з: 18.08.14
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:45

  sens написав:В додатке её снять можно,но при повторном входе все снова на своих местах. Как правильно снять,далее получить тело вклада? В отделении,с повитряными тревогами это отдельный сюр

Отменял лонгацию в веб-версии банкинга, при повторных входах ничего не возвратилось.
Djus
 
Повідомлень: 151
З нами з: 09.04.09
Подякував: 29 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:43

Re: Укргазбанк

5 лет не пользовался укргазом, знал что лежат остатки.
По факту гривну поцупили всю.
и за ети 5 лет исчезло 50 баксов.
вот такой вот он, "про запас"
Diman
 
Повідомлень: 642
З нами з: 11.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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  #<1 ... 60616263
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