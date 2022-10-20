RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.5 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:43

Rebel було, просто підписуєте ще раз і все.
Maxwe11
 
Повідомлень: 35
З нами з: 04.09.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 11:01

  Maxwe11 написав:Rebel було, просто підписуєте ще раз і все.

і через деякий час отримуємо знову таке саме повідомлення :roll:
J
 
Повідомлень: 5441
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 11:14

  Rebel написав:У когось було таке, що банк надсилав у додаток повідомлення про якийсь збій при оформленні депо і просить перепідписати договір?

Одразу після запуску послуги вони не надсилали договори, потім зрозуміли, що так не годиться і у клієнта має бути примірник того, що він підписав. Тим, хто встиг відкрити до того, як вони схаменулися, вони тепер розсилають повідомлення про збій.
klug
 
Повідомлень: 7622
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:45

  sens написав:В додатке её снять можно,но при повторном входе все снова на своих местах. Как правильно снять,далее получить тело вклада? В отделении,с повитряными тревогами это отдельный сюр

Отменял лонгацию в веб-версии банкинга, при повторных входах ничего не возвратилось.
Djus
 
Повідомлень: 151
З нами з: 09.04.09
Подякував: 29 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:43

Re: Укргазбанк

5 лет не пользовался укргазом, знал что лежат остатки.
По факту гривну поцупили всю.
и за ети 5 лет исчезло 50 баксов.
вот такой вот он, "про запас"
Diman
 
Повідомлень: 642
З нами з: 11.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:24

Re: Укргазбанк

Diman, у каждого банка есть свой срок таймера, когда счёт считается неактивным. Это должно быть в тарифах указано.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4901
З нами з: 08.03.18
Подякував: 502 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:19

Howl ну, в цьому плані сабж розчарував: ввів комісію за неактивний рахунок а списання в додатку не показував. Cheaters.
Було б непогано, аби НБУ зобов'язав банки показувати такі списання "великим жирним шрифтом".
А також ввести обов'язкове інформування клієнтів якщо не про зміни у тарифах, то хоча б про наявність таких змін.
Rebel
 
Повідомлень: 221
З нами з: 08.12.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:16

Re: Укргазбанк

  Rebel написав:...а списання в додатку не показував.
Тут застосунок укргазу особливий. Він чомусь не показує в історії по картці операції по рахунку...

  Rebel написав:ввів комісію за неактивний рахунок
Ну комісію ввели точно не 5-ть чи менше років тому, такий пункт у всіх банків зустрічав.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4901
З нами з: 08.03.18
Подякував: 502 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:45

  Rebel написав:А також ввести обов'язкове інформування клієнтів якщо не про зміни у тарифах, то хоча б про наявність таких змін.

Так воно є. Практично в усіх банках в ДКБО прописано, що вони оголошують про зміни у себе на сайті, а клієнти мають постійно моніторити ці зміни та звертатися до банки для розірвання договору, якщо їх щось не влаштовує. Ви погоджуєтеся на такі умови, коли підписуєте заяву на приєднання до ДКБО.

Це навіть крок уперед. Ощад колись у договорах писав, що може в односторонньому порядку змінити ставку за депозитом, попередивши про це на дошці оголошень у відділенні, а клієнт має її моніторити.

Зараз будете говорити, що мали на увазі Push, SMS або email, але це все канали зв'язку, що не гарантують доставку повідомлень. Гарантованим є лише обхід усіх клієнтів дівчинкою з відділення, з ідентифікацією кожного та інформуванням під підпис.
klug
 
Повідомлень: 7622
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:22

Шановні клієнти!
23.10 вночі з суботи на неділю (з 00:00 до 10:00) у нас будуть проводитись регламентні роботи 🛠️

Не будуть працювати картки, застосунок, термінали та банкомати.

Радимо заздалегідь виконати усі необхідні фінансові операції.
У випадку, коли вам треба буде десь розраховуватися, краще мати для цього готівку або картку іншого (😢) банку.

Просимо вибачення за можливі незручності, але ми маємо оновити систему, щоб в майбутньому було якомога менше технічних збоїв 🙏

https://t.me/ekobank/1584
klug
 
Повідомлень: 7622
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 60616263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.