Rebel написав:У когось було таке, що банк надсилав у додаток повідомлення про якийсь збій при оформленні депо і просить перепідписати договір?
Одразу після запуску послуги вони не надсилали договори, потім зрозуміли, що так не годиться і у клієнта має бути примірник того, що він підписав. Тим, хто встиг відкрити до того, як вони схаменулися, вони тепер розсилають повідомлення про збій.
Howl ну, в цьому плані сабж розчарував: ввів комісію за неактивний рахунок а списання в додатку не показував. Cheaters. Було б непогано, аби НБУ зобов'язав банки показувати такі списання "великим жирним шрифтом". А також ввести обов'язкове інформування клієнтів якщо не про зміни у тарифах, то хоча б про наявність таких змін.
Rebel написав:А також ввести обов'язкове інформування клієнтів якщо не про зміни у тарифах, то хоча б про наявність таких змін.
Так воно є. Практично в усіх банках в ДКБО прописано, що вони оголошують про зміни у себе на сайті, а клієнти мають постійно моніторити ці зміни та звертатися до банки для розірвання договору, якщо їх щось не влаштовує. Ви погоджуєтеся на такі умови, коли підписуєте заяву на приєднання до ДКБО.
Це навіть крок уперед. Ощад колись у договорах писав, що може в односторонньому порядку змінити ставку за депозитом, попередивши про це на дошці оголошень у відділенні, а клієнт має її моніторити.
Зараз будете говорити, що мали на увазі Push, SMS або email, але це все канали зв'язку, що не гарантують доставку повідомлень. Гарантованим є лише обхід усіх клієнтів дівчинкою з відділення, з ідентифікацією кожного та інформуванням під підпис.