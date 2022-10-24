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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:40
Конвертаційні депозити в порядку!
Шановні клієнти!
Вчора НБУ прийняв постанову про нову програму строкових депозитів у валюті (купівля валюти без обмежень), які можна забрати по закінченню строку у гривні по курсу НБУ.
‼️ Наголошуємо, вимога конвертації валютних депозитів в гривню, згідно прийнятої постанови, не розповсюджується на будь-які інші депозитні програми чи діючі вклади в валюті.
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Housane
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:18
Housane написав:
Конвертаційні депозити в порядку!
Шановні клієнти!
Вчора НБУ прийняв постанову про нову програму строкових депозитів у валюті (купівля валюти без обмежень), які можна забрати по закінченню строку у гривні по курсу НБУ.
‼️ Наголошуємо, вимога конвертації валютних депозитів в гривню, згідно прийнятої постанови, не розповсюджується на будь-які інші депозитні програми чи діючі вклади в валюті.
Наверное начали активно выносить те кто до этого не вынес.
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lara_08
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:49
lara_08 написав: Housane написав:
Конвертаційні депозити в порядку!
Шановні клієнти!
Вчора НБУ прийняв постанову про нову програму строкових депозитів у валюті (купівля валюти без обмежень), які можна забрати по закінченню строку у гривні по курсу НБУ.
‼️ Наголошуємо, вимога конвертації валютних депозитів в гривню, згідно прийнятої постанови, не розповсюджується на будь-які інші депозитні програми чи діючі вклади в валюті.
Наверное начали активно выносить те кто до этого не вынес.
активно выносить? шоб шо - шоб перепрятать в место, куда прилетит какой-нибудь "мопед" ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:07
Укргаз сегодня выручил. Сдал им по 40,40
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Investor_K
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Додано: Пон 24 жов, 2022 13:37
Чи можливо закрити віртуальну карту через додаток? Є пункт "заблокувати" але ж то інше.
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Rebel
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Додано: Пон 24 жов, 2022 14:45
Rebel написав:
Чи можливо закрити віртуальну карту через додаток? Є пункт "заблокувати" але ж то інше.
Ні, підтримка казала, що лише у відділенні.
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klug
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Додано: Пон 24 жов, 2022 17:56
Investor_K написав:
Укргаз сегодня выручил. Сдал им по 40,40
Це які продав по 36,93?)
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sens
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:47
sens написав: Investor_K написав:
Укргаз сегодня выручил. Сдал им по 40,40
Це які продав по 36,93?)
Ні З прозапасу
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Investor_K
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