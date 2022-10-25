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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

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Укргазбанк 3.5 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:40

Конвертаційні депозити в порядку!
Шановні клієнти!

Вчора НБУ прийняв постанову про нову програму строкових депозитів у валюті (купівля валюти без обмежень), які можна забрати по закінченню строку у гривні по курсу НБУ.

‼️ Наголошуємо, вимога конвертації валютних депозитів в гривню, згідно прийнятої постанови, не розповсюджується на будь-які інші депозитні програми чи діючі вклади в валюті.
Housane
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:18

  Housane написав:Конвертаційні депозити в порядку!
Шановні клієнти!

Вчора НБУ прийняв постанову про нову програму строкових депозитів у валюті (купівля валюти без обмежень), які можна забрати по закінченню строку у гривні по курсу НБУ.

‼️ Наголошуємо, вимога конвертації валютних депозитів в гривню, згідно прийнятої постанови, не розповсюджується на будь-які інші депозитні програми чи діючі вклади в валюті.

Наверное начали активно выносить те кто до этого не вынес.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:49

  lara_08 написав:
  Housane написав:Конвертаційні депозити в порядку!
Шановні клієнти!

Вчора НБУ прийняв постанову про нову програму строкових депозитів у валюті (купівля валюти без обмежень), які можна забрати по закінченню строку у гривні по курсу НБУ.

‼️ Наголошуємо, вимога конвертації валютних депозитів в гривню, згідно прийнятої постанови, не розповсюджується на будь-які інші депозитні програми чи діючі вклади в валюті.

Наверное начали активно выносить те кто до этого не вынес.
активно выносить? шоб шо - шоб перепрятать в место, куда прилетит какой-нибудь "мопед" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:07

Re: Укргазбанк

Укргаз сегодня выручил. Сдал им по 40,40
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:37

Re: Укргазбанк

Чи можливо закрити віртуальну карту через додаток? Є пункт "заблокувати" але ж то інше.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:45

  Rebel написав:Чи можливо закрити віртуальну карту через додаток? Є пункт "заблокувати" але ж то інше.

Ні, підтримка казала, що лише у відділенні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:56

  Investor_K написав:Укргаз сегодня выручил. Сдал им по 40,40

Це які продав по 36,93?)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:47

  sens написав:
  Investor_K написав:Укргаз сегодня выручил. Сдал им по 40,40

Це які продав по 36,93?)

Ні З прозапасу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 04:24

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Укргаз сегодня выручил. Сдал им по 40,40

Це які продав по 36,93?)

Ні З прозапасу

Я буду с економ сепити пicля 7 днiв ,ось будемо бачити яка буде %
sens
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:54

Re: Укргазбанк

Як у відділенні поповнюється віртуальний ПроЗапас готівкою? Тільки каса, чи є термінали?
Rebel
 
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  #<1 ... 61626364
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