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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.5 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:17

  Rebel написав:Як у відділенні поповнюється віртуальний ПроЗапас готівкою? Тільки каса, чи є термінали?

Даже при наличии физической карты её можно пополнить в отделении Укргаза только через кассу, а виртуальную тем более.
lara_08
 
Повідомлень: 411
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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  #<1 ... 62636465
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