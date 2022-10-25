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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 жов, 2022 16:17
Rebel написав:
Як у відділенні поповнюється віртуальний ПроЗапас готівкою? Тільки каса, чи є термінали?
Даже при наличии физической карты её можно пополнить в отделении Укргаза только через кассу, а виртуальную тем более.
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lara_08
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