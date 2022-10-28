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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:17

  Rebel написав:Як у відділенні поповнюється віртуальний ПроЗапас готівкою? Тільки каса, чи є термінали?

Даже при наличии физической карты её можно пополнить в отделении Укргаза только через кассу, а виртуальную тем более.
lara_08
 
Повідомлень: 417
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Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 05:28

Re: Укргазбанк

Замовляв 100 тис наперед, видали тільки 50, ще дорозмістив частину на 7-днях. Потяг з картки для проби 100 грн, так коміс 6 грн.
Сумно з держбанками клієнтам, хіба їхнім топам та наглядовцям клас.
Ой+
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Повідомлень: 5376
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 844 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 06:01

Re: Укргазбанк

  Ой+ написав:Сумно з держбанками клієнтам, хіба їхнім топам та наглядовцям клас.
https://t.me/exim_insider/58 работают люди,в семи потах :D https://t.me/exim_insider/54
Мизантрóп
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Повідомлень: 7167
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
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  #<1 ... 62636465
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