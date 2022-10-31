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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 жов, 2022 16:17
Rebel написав:
Як у відділенні поповнюється віртуальний ПроЗапас готівкою? Тільки каса, чи є термінали?
Даже при наличии физической карты её можно пополнить в отделении Укргаза только через кассу, а виртуальную тем более.
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lara_08
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 05:28
Замовляв 100 тис наперед, видали тільки 50, ще дорозмістив частину на 7-днях. Потяг з картки для проби 100 грн, так коміс 6 грн.
Сумно з держбанками клієнтам, хіба їхнім топам та наглядовцям клас.
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Ой+
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 06:01
https://t.me/exim_insider/58
Ой+ написав:
Сумно з держбанками клієнтам, хіба їхнім топам та наглядовцям клас.
работают люди,в семи потах https://t.me/exim_insider/54
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Мизантрóп
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:08
Первый конвертационный вклад, открытый 3 месяца назад, забран. Всё четко!
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бульбик
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:16
бульбик написав:
Первый конвертационный вклад, открытый 3 месяца назад, забран. Всё четко!
Який механизм,прийшов- забрав, чи замовив (яким каналом)-прийшов-забрав?
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novichok
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:21
novichok
Заказал заранее по телефону , но они сказали, что деньги есть можно было и не заказывать
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бульбик
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Додано: Пон 31 жов, 2022 16:09
бульбик
На гарячку потрібно дзвонить чи у відділення?
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novichok
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