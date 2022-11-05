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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 11:22

  Искатель написав:
  la9 написав:А какой механизм снятия с прозапаса дол?

С картой - сразу в кассу.
Без карты - сначала к экономисту, потом в кассу.
Снятие без комиссии в любом случае.

Віртуальна карта, це зразу в касу чи спочатку к менагеру?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 11:25

  novichok написав:
  Искатель написав:
  la9 написав:А какой механизм снятия с прозапаса дол?

С картой - сразу в кассу.
Без карты - сначала к экономисту, потом в кассу.
Снятие без комиссии в любом случае.

Віртуальна карта, це зразу в касу чи спочатку к менагеру?

Можна так і так. Тільки якщо в касу, то прив'язати карту до гугл/епл пей і не забути підняти ліміт. І касиру пред'являти той паспорт, з яким реєструвались в екобанку.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 13:59

  Ferlakur написав:,
Можна так і так. Тільки якщо в касу, то прив'язати карту до гугл/епл пей і не забути підняти ліміт. І касиру пред'являти той паспорт, з яким реєструвались в екобанку.

а телефон потом прикладывать к той штуке куда пин код вводится или
у них еще какое-то устройство есть ?
J
 
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  #<1 ... 63646566
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