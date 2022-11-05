|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лис, 2022 11:22
Искатель написав: la9 написав:
А какой механизм снятия с прозапаса дол?
С картой - сразу в кассу.
Без карты - сначала к экономисту, потом в кассу.
Снятие без комиссии в любом случае.
Віртуальна карта, це зразу в касу чи спочатку к менагеру?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2780
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 лис, 2022 11:25
novichok написав: Искатель написав: la9 написав:
А какой механизм снятия с прозапаса дол?
С картой - сразу в кассу.
Без карты - сначала к экономисту, потом в кассу.
Снятие без комиссии в любом случае.
Віртуальна карта, це зразу в касу чи спочатку к менагеру?
Можна так і так. Тільки якщо в касу, то прив'язати карту до гугл/епл пей і не забути підняти ліміт. І касиру пред'являти той паспорт, з яким реєструвались в екобанку.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4339
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 лис, 2022 13:59
Ferlakur написав:
,
Можна так і так. Тільки якщо в касу, то прив'язати карту до гугл/епл пей і не забути підняти ліміт. І касиру пред'являти той паспорт, з яким реєструвались в екобанку.
а телефон потом прикладывать к той штуке куда пин код вводится или
у них еще какое-то устройство есть ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5479
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 лис, 2022 14:40
J написав: Ferlakur написав:
,
Можна так і так. Тільки якщо в касу, то прив'язати карту до гугл/епл пей і не забути підняти ліміт. І касиру пред'являти той паспорт, з яким реєструвались в екобанку.
а телефон потом прикладывать к той штуке куда пин код вводится или
у них еще какое-то устройство есть ?
К той штуке. Пин вводить не надо.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4339
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|