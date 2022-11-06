Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лис, 2022 11:22
Искатель написав: la9 написав:
А какой механизм снятия с прозапаса дол?
С картой - сразу в кассу.
Без карты - сначала к экономисту, потом в кассу.
Снятие без комиссии в любом случае.
Віртуальна карта, це зразу в касу чи спочатку к менагеру?
novichok
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Додано: Суб 05 лис, 2022 11:25
novichok написав: Искатель написав: la9 написав:
А какой механизм снятия с прозапаса дол?
С картой - сразу в кассу.
Без карты - сначала к экономисту, потом в кассу.
Снятие без комиссии в любом случае.
Віртуальна карта, це зразу в касу чи спочатку к менагеру?
Можна так і так. Тільки якщо в касу, то прив'язати карту до гугл/епл пей і не забути підняти ліміт. І касиру пред'являти той паспорт, з яким реєструвались в екобанку.
Ferlakur
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Додано: Суб 05 лис, 2022 13:59
Ferlakur написав:
,
Можна так і так. Тільки якщо в касу, то прив'язати карту до гугл/епл пей і не забути підняти ліміт. І касиру пред'являти той паспорт, з яким реєструвались в екобанку.
а телефон потом прикладывать к той штуке куда пин код вводится или
у них еще какое-то устройство есть ?
J
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Додано: Суб 05 лис, 2022 14:40
J написав: Ferlakur написав:
,
Можна так і так. Тільки якщо в касу, то прив'язати карту до гугл/епл пей і не забути підняти ліміт. І касиру пред'являти той паспорт, з яким реєструвались в екобанку.
а телефон потом прикладывать к той штуке куда пин код вводится или
у них еще какое-то устройство есть ?
К той штуке. Пин вводить не надо.
Ferlakur
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Додано: Нед 06 лис, 2022 10:56
Підкажіть будь ласка по конвертдепо. Як газ рахує максимальну суму валюти? По своему курсу чи міжбанку? Є різниця відкривати в менеджера чи в додатку?
ihorsic
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Додано: Нед 06 лис, 2022 11:07
ihorsic
вибачте а що у таблицi шановного mustbe не зрозумiло? -
https://mustbe.ml/tables/club100k
- там i максимальна можлива сума депо у валютi + курс по якому рахують + комiс, що застосують + реальний курс який з врахуванням комiсу виходить. Користуйтесь - там усе достатньо чiтко розписано.
Щодо способу вiдкриття депо - у вiддiленнi чи у застосунку - рiзницi нема - курси та комiси застосовуються однaковi
Alien
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:44
Таблиця не завжди співпадає з реальністю. Приклад прокредит банк. Вчора евро порахував мені по 37.3
ihorsic
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Додано: Нед 06 лис, 2022 14:41
novichok написав: Искатель написав: la9 написав:
А какой механизм снятия с прозапаса дол?
С картой - сразу в кассу.
Без карты - сначала к экономисту, потом в кассу.
Снятие без комиссии в любом случае.
Віртуальна карта, це зразу в касу чи спочатку к менагеру?
если виртуалка, - то к менеджеру ...
самый быстрый способ - ИМЕННАЯ пластиковая. Даже если у вас будет пластиковая мгновенка - то кассирша будет там по проге проверять вы ли ее владелец, а проге может висеть ... а если именная - она сразу смотрит что написано на карте и в паспорте, чиркает и выдает.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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Додано: Нед 06 лис, 2022 15:30
IMPRINTER написав:
если виртуалка, - то к менеджеру ...
Не обязательно.
Ferlakur
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