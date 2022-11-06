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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

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Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 11:22

  Искатель написав:
  la9 написав:А какой механизм снятия с прозапаса дол?

С картой - сразу в кассу.
Без карты - сначала к экономисту, потом в кассу.
Снятие без комиссии в любом случае.

Віртуальна карта, це зразу в касу чи спочатку к менагеру?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 11:25

  novichok написав:
  Искатель написав:
  la9 написав:А какой механизм снятия с прозапаса дол?

С картой - сразу в кассу.
Без карты - сначала к экономисту, потом в кассу.
Снятие без комиссии в любом случае.

Віртуальна карта, це зразу в касу чи спочатку к менагеру?

Можна так і так. Тільки якщо в касу, то прив'язати карту до гугл/епл пей і не забути підняти ліміт. І касиру пред'являти той паспорт, з яким реєструвались в екобанку.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 13:59

  Ferlakur написав:,
Можна так і так. Тільки якщо в касу, то прив'язати карту до гугл/епл пей і не забути підняти ліміт. І касиру пред'являти той паспорт, з яким реєструвались в екобанку.

а телефон потом прикладывать к той штуке куда пин код вводится или
у них еще какое-то устройство есть ?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 14:40

  J написав:
  Ferlakur написав:,
Можна так і так. Тільки якщо в касу, то прив'язати карту до гугл/епл пей і не забути підняти ліміт. І касиру пред'являти той паспорт, з яким реєструвались в екобанку.

а телефон потом прикладывать к той штуке куда пин код вводится или
у них еще какое-то устройство есть ?

К той штуке. Пин вводить не надо.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:56

Re: Укргазбанк

Підкажіть будь ласка по конвертдепо. Як газ рахує максимальну суму валюти? По своему курсу чи міжбанку? Є різниця відкривати в менеджера чи в додатку?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:07

ihorsic вибачте а що у таблицi шановного mustbe не зрозумiло? - https://mustbe.ml/tables/club100k - там i максимальна можлива сума депо у валютi + курс по якому рахують + комiс, що застосують + реальний курс який з врахуванням комiсу виходить. Користуйтесь - там усе достатньо чiтко розписано.
Щодо способу вiдкриття депо - у вiддiленнi чи у застосунку - рiзницi нема - курси та комiси застосовуються однaковi
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:44

Re: Укргазбанк

Таблиця не завжди співпадає з реальністю. Приклад прокредит банк. Вчора евро порахував мені по 37.3
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 14:41

  novichok написав:
  Искатель написав:
  la9 написав:А какой механизм снятия с прозапаса дол?

С картой - сразу в кассу.
Без карты - сначала к экономисту, потом в кассу.
Снятие без комиссии в любом случае.

Віртуальна карта, це зразу в касу чи спочатку к менагеру?


если виртуалка, - то к менеджеру ...

самый быстрый способ - ИМЕННАЯ пластиковая. Даже если у вас будет пластиковая мгновенка - то кассирша будет там по проге проверять вы ли ее владелец, а проге может висеть ... а если именная - она сразу смотрит что написано на карте и в паспорте, чиркает и выдает.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 15:30

  IMPRINTER написав:
если виртуалка, - то к менеджеру ...


Не обязательно.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 63646566
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