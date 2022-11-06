ihorsic вибачте а що у таблицi шановного mustbe не зрозумiло? - https://mustbe.ml/tables/club100k - там i максимальна можлива сума депо у валютi + курс по якому рахують + комiс, що застосують + реальний курс який з врахуванням комiсу виходить. Користуйтесь - там усе достатньо чiтко розписано. Щодо способу вiдкриття депо - у вiддiленнi чи у застосунку - рiзницi нема - курси та комiси застосовуються однaковi
la9 написав:А какой механизм снятия с прозапаса дол?
С картой - сразу в кассу. Без карты - сначала к экономисту, потом в кассу. Снятие без комиссии в любом случае.
Віртуальна карта, це зразу в касу чи спочатку к менагеру?
если виртуалка, - то к менеджеру ...
самый быстрый способ - ИМЕННАЯ пластиковая. Даже если у вас будет пластиковая мгновенка - то кассирша будет там по проге проверять вы ли ее владелец, а проге может висеть ... а если именная - она сразу смотрит что написано на карте и в паспорте, чиркает и выдает.
IMPRINTER написав: если виртуалка, - то к менеджеру ...
Не обязательно.
ну мож что поменялось - было так ...
возможно в некоторых кассах кассир сама делает платежку на стятие со счета, а не кура ... тут вопрос не в том, кто делает платежку (в разных отделениях жэто может быть реализовано по разному кура или касса делает), а с чего идет снятие - со счета или с карты ...
поэтому если снимать по платежке (со счета) надо было дожидаться проводки (а у газа это идет долго), а если картой через ПОС - то не обязательно.