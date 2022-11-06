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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:48

  ihorsic написав:Таблиця не завжди співпадає з реальністю. Приклад прокредит банк. Вчора евро порахував мені по 37.3

Если есть сигналы с мест - я реагирую.
Если нет - значит нет.
Каждый день 30+ банков я не обзваниваю, не мониторю.
Насколько я знаю - ПроКредит продаёт евры по курсу НБУ+1+0.75.
Откуда там взялось 37.30 - понятия не имею. Да и пофиг
mustbe
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  #<1 ... 64656667
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