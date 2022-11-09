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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:48

  ihorsic написав:Таблиця не завжди співпадає з реальністю. Приклад прокредит банк. Вчора евро порахував мені по 37.3

Если есть сигналы с мест - я реагирую.
Если нет - значит нет.
Каждый день 30+ банков я не обзваниваю, не мониторю.
Насколько я знаю - ПроКредит продаёт евры по курсу НБУ+1+0.75.
Откуда там взялось 37.30 - понятия не имею. Да и пофиг
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 23:45

Re: Укргазбанк

А притензий и нет. Просто констатация факта. И вопрос мой был по газу. Есть ли разница в открытии депо у менеджера и по приложению. Вот и все!
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 11:33

  Ferlakur написав:
  novichok написав:,
Віртуальна карта, це зразу в касу чи спочатку к менагеру?

Можна так і так. Тільки якщо в касу, то прив'язати карту до гугл/епл пей і не забути підняти ліміт. І касиру пред'являти той паспорт, з яким реєструвались в екобанку.


а снятие валюты нормально проходит?,
а то говорят в ПУМБе какая-то дичь выходит:


  PUMB написав:, Хочемо доповнити нашу відповідь про зняття валюти з віртуальної картки.
При знатті готівки на касі ПУМБ через епл/гугл пей, видача відбувається з конвертацією в гривню та комісією 1,5%.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:42

  Искатель написав:
  la9 написав:А какой механизм снятия с прозапаса дол?

С картой - сразу в кассу.
Без карты - сначала к экономисту, потом в кассу.
Снятие без комиссии в любом случае.

А заказывать нужно? И если да, то как?
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:18

  la9 написав:А заказывать нужно? И если да, то как?

Доллары в наличии без проблем, насчёт евро не знаю.
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