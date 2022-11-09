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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лис, 2022 19:48
ihorsic написав:
Таблиця не завжди співпадає з реальністю. Приклад прокредит банк. Вчора евро порахував мені по 37.3
Если есть сигналы с мест - я реагирую.
Если нет - значит нет.
Каждый день 30+ банков я не обзваниваю, не мониторю.
Насколько я знаю - ПроКредит продаёт евры по курсу НБУ+1+0.75.
Откуда там взялось 37.30 - понятия не имею. Да и пофиг
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Додано: Нед 06 лис, 2022 23:45
А притензий и нет. Просто констатация факта. И вопрос мой был по газу. Есть ли разница в открытии депо у менеджера и по приложению. Вот и все!
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Додано: Вів 08 лис, 2022 11:33
Ferlakur написав: novichok написав:
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Віртуальна карта, це зразу в касу чи спочатку к менагеру?
Можна так і так. Тільки якщо в касу, то прив'язати карту до гугл/епл пей і не забути підняти ліміт. І касиру пред'являти той паспорт, з яким реєструвались в екобанку.
а снятие валюты нормально проходит?,
а то говорят в ПУМБе какая-то дичь выходит:
PUMB написав:
, Хочемо доповнити нашу відповідь про зняття валюти з віртуальної картки.
При знатті готівки на касі ПУМБ через епл/гугл пей, видача відбувається з конвертацією в гривню та комісією 1,5%.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:42
Искатель написав: la9 написав:
А какой механизм снятия с прозапаса дол?
С картой - сразу в кассу.
Без карты - сначала к экономисту, потом в кассу.
Снятие без комиссии в любом случае.
А заказывать нужно? И если да, то как?
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:18
la9 написав:
А заказывать нужно? И если да, то как?
Доллары в наличии без проблем, насчёт евро не знаю.
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