Если есть сигналы с мест - я реагирую.
Если нет - значит нет.
Каждый день 30+ банков я не обзваниваю, не мониторю.
Насколько я знаю - ПроКредит продаёт евры по курсу НБУ+1+0.75.
Откуда там взялось 37.30 - понятия не имею. Да и пофиг
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лис, 2022 19:48
Если есть сигналы с мест - я реагирую.
Если нет - значит нет.
Каждый день 30+ банков я не обзваниваю, не мониторю.
Насколько я знаю - ПроКредит продаёт евры по курсу НБУ+1+0.75.
Откуда там взялось 37.30 - понятия не имею. Да и пофиг
Додано: Нед 06 лис, 2022 23:45
Re: Укргазбанк
А притензий и нет. Просто констатация факта. И вопрос мой был по газу. Есть ли разница в открытии депо у менеджера и по приложению. Вот и все!
Додано: Вів 08 лис, 2022 11:33
а снятие валюты нормально проходит?,
а то говорят в ПУМБе какая-то дичь выходит:
Додано: Сер 09 лис, 2022 16:42
Додано: Сер 09 лис, 2022 19:18
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:44
Підкажіть, хто в курсі, тут є приховані комісії за конвертацію валют при карткових розрахунках?
Курси тут часто кращі за конкурентів.
А поповнити через p2p можна швидко без комісії? Чи тільки харкор із СЕП?
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