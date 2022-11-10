имхо - если закидывали деньги п2п - то пока они не проведутся по счёту СЕП не пойдёт
возможна даже блокировка (уменьшился остаток на карте), а через пару дней они сами вернуться на карту и СЕП нужно будет повторить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 21:55
Re: Укргазбанк
имхо - если закидывали деньги п2п - то пока они не проведутся по счёту СЕП не пойдёт
возможна даже блокировка (уменьшился остаток на карте), а через пару дней они сами вернуться на карту и СЕП нужно будет повторить
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