RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:55

Re: Укргазбанк

  M-Audio написав:Так СЕП, здається, також з комісією вже давно. Але висновок правильний, саме так і треба робити.


имхо - если закидывали деньги п2п - то пока они не проведутся по счёту СЕП не пойдёт
возможна даже блокировка (уменьшился остаток на карте), а через пару дней они сами вернуться на карту и СЕП нужно будет повторить
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5420
З нами з: 21.04.11
Подякував: 820 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 65666768
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.