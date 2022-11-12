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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:55

Re: Укргазбанк

  M-Audio написав:Так СЕП, здається, також з комісією вже давно. Але висновок правильний, саме так і треба робити.


имхо - если закидывали деньги п2п - то пока они не проведутся по счёту СЕП не пойдёт
возможна даже блокировка (уменьшился остаток на карте), а через пару дней они сами вернуться на карту и СЕП нужно будет повторить
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:49

  M-Audio написав:
  Sain_повернувся написав:M-Audio вгадати який буде курс через 3 робочі дні не реально, тому сенсу гратись нема

Якщо я вже тижнями бачу, що тут курс кращий, ніж в інших банках, які мені доступні, то мабуть є.
Вгадувати курс сенсу немає дійсно, а от користуватись інструментом, що дасть більшу вигоду, який би поточний курс не був -- то сенс є.

Замовляв сьогодні товар і перевірив, фіговий курс. Євро у них 38,3, оплатив карткою іншого банку з курсом 37,65 і без ризику перерахунків
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:43

  Sain_повернувся написав:
  M-Audio написав:
  Sain_повернувся написав:M-Audio вгадати який буде курс через 3 робочі дні не реально, тому сенсу гратись нема

Якщо я вже тижнями бачу, що тут курс кращий, ніж в інших банках, які мені доступні, то мабуть є.
Вгадувати курс сенсу немає дійсно, а от користуватись інструментом, що дасть більшу вигоду, який би поточний курс не був -- то сенс є.

Замовляв сьогодні товар і перевірив, фіговий курс. Євро у них 38,3, оплатив карткою іншого банку з курсом 37,65 і без ризику перерахунків

Так, саме сьогодні вони вирішили наздогнати втрачене. Та більше того, я провів одну операцію, і по факту сума в гривні вийшла за курсом майже 41. Може після фактичного розрахунку вийде якийсь притомний курс, але в будь якому разі воно того не варте.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 03:57

Я уже 2 месяца делаю покупки в евро с гривневой виртуалки и курс никогда не совпадает с тем, что висит на сайте. Он всегда ниже ) Когда подняли до 38, то списания шли по 37.2 примерно.
mikos
 
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