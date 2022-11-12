имхо - если закидывали деньги п2п - то пока они не проведутся по счёту СЕП не пойдёт
возможна даже блокировка (уменьшился остаток на карте), а через пару дней они сами вернуться на карту и СЕП нужно будет повторить
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Додано: Чет 10 лис, 2022 21:55
Re: Укргазбанк
имхо - если закидывали деньги п2п - то пока они не проведутся по счёту СЕП не пойдёт
возможна даже блокировка (уменьшился остаток на карте), а через пару дней они сами вернуться на карту и СЕП нужно будет повторить
Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:49
Замовляв сьогодні товар і перевірив, фіговий курс. Євро у них 38,3, оплатив карткою іншого банку з курсом 37,65 і без ризику перерахунків
Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:43
Так, саме сьогодні вони вирішили наздогнати втрачене. Та більше того, я провів одну операцію, і по факту сума в гривні вийшла за курсом майже 41. Може після фактичного розрахунку вийде якийсь притомний курс, але в будь якому разі воно того не варте.
Додано: Суб 12 лис, 2022 03:51
Может ли кто-нибудь подсказать как именно формируется курс продажи USD в Укргазбанке при оплате с гривневой карточки покупки товара с ценой в долларах?
На самой главной странице вебсайта банка написано, что карточный курс продажи доллара 37,30
При этом при совершении моей покупки с карточки Укргаза с меня в гривнах было снято столько, что получается, что фактический курс продажи доллара под мою покупку составил 39,911
Как так получается?
Додано: Суб 12 лис, 2022 03:57
Я уже 2 месяца делаю покупки в евро с гривневой виртуалки и курс никогда не совпадает с тем, что висит на сайте. Он всегда выходит ниже всех по рынку ) Когда подняли до 38, то списания шли по 37.2 примерно.
Додано: Суб 12 лис, 2022 13:21
Що значить "зняли"? Коли була покупка? Блокування йде за курсом десь на 10% вищим за картковий курс банку. Фактичне списання йде за курсом на день списання (зазвичай до 3-х робочих днів, але може бути більше). Якщо курс списання менший за курс блокування (що майже завжди), то різниця знову стає Вам доступною. Тож "зняли" - це заблокували чи вже фактично списали?
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