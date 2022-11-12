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банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 65666768 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Укргазбанк 3.3 5 13 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 31% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 15% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 3 Всього голосів : 13 Додано: Чет 10 лис, 2022 21:55 Re: Укргазбанк M-Audio написав: Так СЕП, здається, також з комісією вже давно. Але висновок правильний, саме так і треба робити. Так СЕП, здається, також з комісією вже давно. Але висновок правильний, саме так і треба робити.



имхо - если закидывали деньги п2п - то пока они не проведутся по счёту СЕП не пойдёт

возможна даже блокировка (уменьшился остаток на карте), а через пару дней они сами вернуться на карту и СЕП нужно будет повторить имхо - если закидывали деньги п2п - то пока они не проведутся по счёту СЕП не пойдётвозможна даже блокировка (уменьшился остаток на карте), а через пару дней они сами вернуться на карту и СЕП нужно будет повторить uaprofi

Повідомлень: 5420 З нами з: 21.04.11 Подякував: 820 раз. Подякували: 632 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:49 M-Audio написав: Sain_повернувся написав: M-Audio вгадати який буде курс через 3 робочі дні не реально, тому сенсу гратись нема вгадати який буде курс через 3 робочі дні не реально, тому сенсу гратись нема

Якщо я вже тижнями бачу, що тут курс кращий, ніж в інших банках, які мені доступні, то мабуть є.

Вгадувати курс сенсу немає дійсно, а от користуватись інструментом, що дасть більшу вигоду, який би поточний курс не був -- то сенс є. Якщо я вже тижнями бачу, що тут курс кращий, ніж в інших банках, які мені доступні, то мабуть є.Вгадувати курс сенсу немає дійсно, а от користуватись інструментом, що дасть більшу вигоду, який би поточний курс не був -- то сенс є.

Замовляв сьогодні товар і перевірив, фіговий курс. Євро у них 38,3, оплатив карткою іншого банку з курсом 37,65 і без ризику перерахунків Замовляв сьогодні товар і перевірив, фіговий курс. Євро у них 38,3, оплатив карткою іншого банку з курсом 37,65 і без ризику перерахунків Sain_повернувся Повідомлень: 1068 З нами з: 13.10.14 Подякував: 141 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:43 Sain_повернувся написав: M-Audio написав: Sain_повернувся написав: M-Audio вгадати який буде курс через 3 робочі дні не реально, тому сенсу гратись нема вгадати який буде курс через 3 робочі дні не реально, тому сенсу гратись нема

Якщо я вже тижнями бачу, що тут курс кращий, ніж в інших банках, які мені доступні, то мабуть є.

Вгадувати курс сенсу немає дійсно, а от користуватись інструментом, що дасть більшу вигоду, який би поточний курс не був -- то сенс є. Якщо я вже тижнями бачу, що тут курс кращий, ніж в інших банках, які мені доступні, то мабуть є.Вгадувати курс сенсу немає дійсно, а от користуватись інструментом, що дасть більшу вигоду, який би поточний курс не був -- то сенс є.

Замовляв сьогодні товар і перевірив, фіговий курс. Євро у них 38,3, оплатив карткою іншого банку з курсом 37,65 і без ризику перерахунків Замовляв сьогодні товар і перевірив, фіговий курс. Євро у них 38,3, оплатив карткою іншого банку з курсом 37,65 і без ризику перерахунків

Так, саме сьогодні вони вирішили наздогнати втрачене. Та більше того, я провів одну операцію, і по факту сума в гривні вийшла за курсом майже 41. Може після фактичного розрахунку вийде якийсь притомний курс, але в будь якому разі воно того не варте. Так, саме сьогодні вони вирішили наздогнати втрачене. Та більше того, я провів одну операцію, і по факту сума в гривні вийшла за курсом майже 41. Може після фактичного розрахунку вийде якийсь притомний курс, але в будь якому разі воно того не варте. M-Audio Повідомлень: 2698 З нами з: 23.03.11 Подякував: 522 раз. Подякували: 384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лис, 2022 03:51 Может ли кто-нибудь подсказать как именно формируется курс продажи USD в Укргазбанке при оплате с гривневой карточки покупки товара с ценой в долларах?



На самой главной странице вебсайта банка написано, что карточный курс продажи доллара 37,30



При этом при совершении моей покупки с карточки Укргаза с меня в гривнах было снято столько, что получается, что фактический курс продажи доллара под мою покупку составил 39,911



Как так получается? Alexxander

Повідомлень: 3 З нами з: 31.01.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лис, 2022 03:57 Я уже 2 месяца делаю покупки в евро с гривневой виртуалки и курс никогда не совпадает с тем, что висит на сайте. Он всегда выходит ниже всех по рынку ) Когда подняли до 38, то списания шли по 37.2 примерно. mikos Повідомлень: 220 З нами з: 07.06.16 Подякував: 6 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лис, 2022 13:21 Alexxander написав: Может ли кто-нибудь подсказать как именно формируется курс продажи USD в Укргазбанке при оплате с гривневой карточки покупки товара с ценой в долларах?



На самой главной странице вебсайта банка написано, что карточный курс продажи доллара 37,30



При этом при совершении моей покупки с карточки Укргаза с меня в гривнах было снято столько, что получается, что фактический курс продажи доллара под мою покупку составил 39,911



Как так получается? Может ли кто-нибудь подсказать как именно формируется курс продажи USD в Укргазбанке при оплате с гривневой карточки покупки товара с ценой в долларах?На самой главной странице вебсайта банка написано, что карточный курс продажи доллара 37,30При этом при совершении моей покупки с карточки Укргаза с меня в гривнах было снято столько, что получается, что фактический курс продажи доллара под мою покупку составил 39,911Как так получается?

Що значить "зняли"? Коли була покупка? Блокування йде за курсом десь на 10% вищим за картковий курс банку. Фактичне списання йде за курсом на день списання (зазвичай до 3-х робочих днів, але може бути більше). Якщо курс списання менший за курс блокування (що майже завжди), то різниця знову стає Вам доступною. Тож "зняли" - це заблокували чи вже фактично списали? Що значить "зняли"? Коли була покупка? Блокування йде за курсом десь на 10% вищим за картковий курс банку. Фактичне списання йде за курсом на день списання (зазвичай до 3-х робочих днів, але може бути більше). Якщо курс списання менший за курс блокування (що майже завжди), то різниця знову стає Вам доступною. Тож "зняли" - це заблокували чи вже фактично списали? klug Повідомлень: 7689 З нами з: 18.08.14 Подякував: 321 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 65666768 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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