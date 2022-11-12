|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 21:55
M-Audio написав:
Так СЕП, здається, також з комісією вже давно. Але висновок правильний, саме так і треба робити.
имхо - если закидывали деньги п2п - то пока они не проведутся по счёту СЕП не пойдёт
возможна даже блокировка (уменьшился остаток на карте), а через пару дней они сами вернуться на карту и СЕП нужно будет повторить
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5420
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 632 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:49
M-Audio написав: Sain_повернувся написав:M-Audio
вгадати який буде курс через 3 робочі дні не реально, тому сенсу гратись нема
Якщо я вже тижнями бачу, що тут курс кращий, ніж в інших банках, які мені доступні, то мабуть є.
Вгадувати курс сенсу немає дійсно, а от користуватись інструментом, що дасть більшу вигоду, який би поточний курс не був -- то сенс є.
Замовляв сьогодні товар і перевірив, фіговий курс. Євро у них 38,3, оплатив карткою іншого банку з курсом 37,65 і без ризику перерахунків
-
Sain_повернувся
-
-
- Повідомлень: 1068
- З нами з: 13.10.14
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:43
Sain_повернувся написав: M-Audio написав: Sain_повернувся написав:M-Audio
вгадати який буде курс через 3 робочі дні не реально, тому сенсу гратись нема
Якщо я вже тижнями бачу, що тут курс кращий, ніж в інших банках, які мені доступні, то мабуть є.
Вгадувати курс сенсу немає дійсно, а от користуватись інструментом, що дасть більшу вигоду, який би поточний курс не був -- то сенс є.
Замовляв сьогодні товар і перевірив, фіговий курс. Євро у них 38,3, оплатив карткою іншого банку з курсом 37,65 і без ризику перерахунків
Так, саме сьогодні вони вирішили наздогнати втрачене. Та більше того, я провів одну операцію, і по факту сума в гривні вийшла за курсом майже 41. Може після фактичного розрахунку вийде якийсь притомний курс, але в будь якому разі воно того не варте.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2700
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 522 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 лис, 2022 03:51
Может ли кто-нибудь подсказать как именно формируется курс продажи USD в Укргазбанке при оплате с гривневой карточки покупки товара с ценой в долларах?
На самой главной странице вебсайта банка написано, что карточный курс продажи доллара 37,30
При этом при совершении моей покупки с карточки Укргаза с меня в гривнах было снято столько, что получается, что фактический курс продажи доллара под мою покупку составил 39,911
Как так получается?
-
Alexxander
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 31.01.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 лис, 2022 03:57
Я уже 2 месяца делаю покупки в евро с гривневой виртуалки и курс никогда не совпадает с тем, что висит на сайте. Он всегда выходит ниже всех по рынку ) Когда подняли до 38, то списания шли по 37.2 примерно.
-
mikos
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 лис, 2022 13:21
Alexxander написав:
Может ли кто-нибудь подсказать как именно формируется курс продажи USD в Укргазбанке при оплате с гривневой карточки покупки товара с ценой в долларах?
На самой главной странице вебсайта банка написано, что карточный курс продажи доллара 37,30
При этом при совершении моей покупки с карточки Укргаза с меня в гривнах было снято столько, что получается, что фактический курс продажи доллара под мою покупку составил 39,911
Как так получается?
Що значить "зняли"? Коли була покупка? Блокування йде за курсом десь на 10% вищим за картковий курс банку. Фактичне списання йде за курсом на день списання (зазвичай до 3-х робочих днів, але може бути більше). Якщо курс списання менший за курс блокування (що майже завжди), то різниця знову стає Вам доступною. Тож "зняли" - це заблокували чи вже фактично списали?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7689
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 1081 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 12 лис, 2022 13:56
klug написав:
Тож "зняли" - це заблокували чи вже фактично списали?
Ви натякаєте, що тут можна якось про це дізнатись (без спілкування із працівниками банку)?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2700
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 522 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 лис, 2022 14:35
M-Audio написав:
Ви натякаєте, що тут можна якось про це дізнатись (без спілкування із працівниками банку)?
Зайдите в приложение, когда операция проводится по счёту, то она второй раз отображается в выписке
-
mikos
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|