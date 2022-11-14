имхо - если закидывали деньги п2п - то пока они не проведутся по счёту СЕП не пойдёт
возможна даже блокировка (уменьшился остаток на карте), а через пару дней они сами вернуться на карту и СЕП нужно будет повторить
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Додано: Чет 10 лис, 2022 21:55
Re: Укргазбанк
имхо - если закидывали деньги п2п - то пока они не проведутся по счёту СЕП не пойдёт
возможна даже блокировка (уменьшился остаток на карте), а через пару дней они сами вернуться на карту и СЕП нужно будет повторить
Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:49
Замовляв сьогодні товар і перевірив, фіговий курс. Євро у них 38,3, оплатив карткою іншого банку з курсом 37,65 і без ризику перерахунків
Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:43
Так, саме сьогодні вони вирішили наздогнати втрачене. Та більше того, я провів одну операцію, і по факту сума в гривні вийшла за курсом майже 41. Може після фактичного розрахунку вийде якийсь притомний курс, але в будь якому разі воно того не варте.
Додано: Суб 12 лис, 2022 03:51
Может ли кто-нибудь подсказать как именно формируется курс продажи USD в Укргазбанке при оплате с гривневой карточки покупки товара с ценой в долларах?
На самой главной странице вебсайта банка написано, что карточный курс продажи доллара 37,30
При этом при совершении моей покупки с карточки Укргаза с меня в гривнах было снято столько, что получается, что фактический курс продажи доллара под мою покупку составил 39,911
Как так получается?
Додано: Суб 12 лис, 2022 03:57
Я уже 2 месяца делаю покупки в евро с гривневой виртуалки и курс никогда не совпадает с тем, что висит на сайте. Он всегда выходит ниже всех по рынку ) Когда подняли до 38, то списания шли по 37.2 примерно.
Додано: Суб 12 лис, 2022 13:21
Що значить "зняли"? Коли була покупка? Блокування йде за курсом десь на 10% вищим за картковий курс банку. Фактичне списання йде за курсом на день списання (зазвичай до 3-х робочих днів, але може бути більше). Якщо курс списання менший за курс блокування (що майже завжди), то різниця знову стає Вам доступною. Тож "зняли" - це заблокували чи вже фактично списали?
Додано: Суб 12 лис, 2022 13:56
Додано: Суб 12 лис, 2022 14:35
Додано: Пон 14 лис, 2022 13:34
Re: Укргазбанк
По поводу снятия долларов без проблем.Заказ за две недели.Три часа в очереди к операционисту что б ордер на выдачу сделать.(Прямо с карточки категорически не выдают).И получаете без проблем.
Это если электричество не выключат непосредственно в отделении.Или программы у них не будут работать от того что электричество выключили там где сервера стоят.Тогда ждёте пока включат и без проблем получаете.Если успеете за день.Если не успеете то без проблем на следующий день процедуру повторяете.
А ещё есть воздушная тревога...и кассир которая может выдать валюту почему-то только одна, другие почему-то не могут.И ей же обедать надо...
В принципе за два- три дня если ходить каждый день как на работу то без проблем можно снять.
Киев.
Востаннє редагувалось посетитель в Пон 14 лис, 2022 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 лис, 2022 13:47
даа... война, панимаєш! ну хто ж мог подумать шо вот так - все ж к шашлычкам готовились а не к такому.
а прикинь, как это всьо достало работников отделения.
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