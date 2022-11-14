Додано: Пон 14 лис, 2022 13:34

По поводу снятия долларов без проблем.Заказ за две недели.Три часа в очереди к операционисту что б ордер на выдачу сделать.(Прямо с карточки категорически не выдают).И получаете без проблем.

Это если электричество не выключат непосредственно в отделении.Или программы у них не будут работать от того что электричество выключили там где сервера стоят.Тогда ждёте пока включат и без проблем получаете.Если успеете за день.Если не успеете то без проблем на следующий день процедуру повторяете.

А ещё есть воздушная тревога...и кассир которая может выдать валюту почему-то только одна, другие почему-то не могут.И ей же обедать надо...

В принципе за два- три дня если ходить каждый день как на работу то без проблем можно снять.

Киев.