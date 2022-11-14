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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 13:49
flysoulfly написав: посетитель написав:
По поводу снятия долларов без проблем.Заказ за две недели.Три часа в очереди к операционисту что б ордер на выдачу сделать.(Прямо с карточки категорически не выдают).И получаете без проблем.
Это если электричество не выключат непосредственно в отделении.Или программы у них не будут работать от того что электричество выключили там где сервера стоят.Тогда ждёте пока включат и без проблем получаете.Если успеете за день.Если не успеете то без проблем на следующий день процедуру повторяете.
А ещё есть воздушная тревога...
В принципе за два- три дня если ходить каждый день как на работу то без проблем можно снять.
Киев.
даа... война, панимаєш! ну хто ж мог подумать шо вот так.
а прикинь, как это всьо достало работников отделения.
можно подумать до войны укргаз образцом скорости был )))))
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Додано: Пон 14 лис, 2022 13:50
посетитель написав:
можно подумать до войны укргаз образцом скорости был )))))
а причем здесь скорость к электрике?
Вас сюда заставили?
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Додано: Пон 14 лис, 2022 13:55
А при том что чтоб снять с карточки деньги нужно к менеджеру отсидеть.Это что б люди понимали.А не так как тут писали пришел и с карточки снял быстро.Процедураа у них такая дибильная.А так да, если не иметь с ним дело то банк прекрасный.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 14:00
mikos написав: M-Audio написав:
Ви натякаєте, що тут можна якось про це дізнатись (без спілкування із працівниками банку)?
Зайдите в приложение, когда операция проводится по счёту, то она второй раз отображается в выписке
Таки да
И, несмотря на "кустарность" это всё равно лучше, чем во многих других банках, где нужно ориентироваться на какие-то сомнительные признаки, или, зачастую, вообще никак ничего увидеть нельзя.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 14:01
посетитель написав:
А так да, если не иметь с ним дело то банк прекрасный.
да , тогда всем остальным клиентам тут обслуживаться быстрее и свободнее в отделениях.
"меньше народу - больше кислороду"
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Додано: Пон 14 лис, 2022 14:13
Обслуживайтесь кто ж запрещает.
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