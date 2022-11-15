посетитель написав:

По поводу снятия долларов без проблем.Заказ за две недели.Три часа в очереди к операционисту что б ордер на выдачу сделать.(Прямо с карточки категорически не выдают).И получаете без проблем.Это если электричество не выключат непосредственно в отделении.Или программы у них не будут работать от того что электричество выключили там где сервера стоят.Тогда ждёте пока включат и без проблем получаете.Если успеете за день.Если не успеете то без проблем на следующий день процедуру повторяете.А ещё есть воздушная тревога...В принципе за два- три дня если ходить каждый день как на работу то без проблем можно снять.Киев.