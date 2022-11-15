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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

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Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:49

  flysoulfly написав:
  посетитель написав:По поводу снятия долларов без проблем.Заказ за две недели.Три часа в очереди к операционисту что б ордер на выдачу сделать.(Прямо с карточки категорически не выдают).И получаете без проблем.
Это если электричество не выключат непосредственно в отделении.Или программы у них не будут работать от того что электричество выключили там где сервера стоят.Тогда ждёте пока включат и без проблем получаете.Если успеете за день.Если не успеете то без проблем на следующий день процедуру повторяете.
А ещё есть воздушная тревога...
В принципе за два- три дня если ходить каждый день как на работу то без проблем можно снять.
Киев.
даа... война, панимаєш! ну хто ж мог подумать шо вот так.

а прикинь, как это всьо достало работников отделения.
можно подумать до войны укргаз образцом скорости был )))))
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:50

  посетитель написав:можно подумать до войны укргаз образцом скорости был )))))
а причем здесь скорость к электрике?

Вас сюда заставили?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:55

Re: Укргазбанк

А при том что чтоб снять с карточки деньги нужно к менеджеру отсидеть.Это что б люди понимали.А не так как тут писали пришел и с карточки снял быстро.Процедураа у них такая дибильная.А так да, если не иметь с ним дело то банк прекрасный.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:00

  mikos написав:
  M-Audio написав:Ви натякаєте, що тут можна якось про це дізнатись (без спілкування із працівниками банку)?

Зайдите в приложение, когда операция проводится по счёту, то она второй раз отображается в выписке :)

Таки да :-)
И, несмотря на "кустарность" это всё равно лучше, чем во многих других банках, где нужно ориентироваться на какие-то сомнительные признаки, или, зачастую, вообще никак ничего увидеть нельзя.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:01

  посетитель написав:А так да, если не иметь с ним дело то банк прекрасный.
да , тогда всем остальным клиентам тут обслуживаться быстрее и свободнее в отделениях.
"меньше народу - больше кислороду"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:13

Re: Укргазбанк

Обслуживайтесь кто ж запрещает.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 23:17

Re: Укргазбанк

привіт. підкажіть 2 питання.
1. чи можна онлайн побачити рахунки, які відкривали для конвертдепо у відділенні до того, як це стало онлайн? і відповідно, чи можна з них зняти залишок? там невеликі гривні лишилися - не хочеться бумажки у відділенні робити.
2. якщо конвертдепо впав на доларовий віртуальний ПроЗапас - чи можна долари перетворити в гривні по курсу 40.?? у додатку, знов таки, щоб не ходити у відділення зайвий раз? З подальшим розміщенням повторно - але то вже деталі.
Comando
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 00:01

Comando
У застосунку видно лише карткові рахунки та депозити, поточних не видно. Обміняти у застосунку можна за курсом 36.5 (див. розділ "Обмін валют").
klug
 
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