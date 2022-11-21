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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:52

О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:35

  novichok написав:О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?

08:25
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 05:30

  J написав:
  novichok написав:О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?

08:25

Як заказати готивку?
sens
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