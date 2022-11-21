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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лис, 2022 22:52
О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?
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novichok
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Додано: Нед 20 лис, 2022 23:35
novichok написав:
О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?
08:25
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J
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Додано: Пон 21 лис, 2022 05:30
J написав: novichok написав:
О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?
08:25
Як заказати готивку?
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sens
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