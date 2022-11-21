sens написав: J написав: novichok написав:
О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?
08:25
Як заказати готивку?
В моєму місті зазвичай операціоністи при оформлені депо дають візитівки. Телефонував для замовлення наприкінці жовтня з наміром замовити готівку - отримав відповідь: "Валюти достатньо - замовляти не треба". Аналогічну відповідь отримала родичка що в той час перебувала на ЗУ. Коли отримував депо спитав уже особисто у того ж операціоніста чи треба замовляти готівку у листопаді та грудні під вклади які відкривались онлайн - отримав відповідь що у системі мої вклади йому видно а валюти вдосталь - з отриманням проблем не буде. Розумію що у різних регіонах може бути різна ситуація з забезпеченням валюти але у моєму воно так. Якщо хочете замовити готівку і немає візитівки конкретного відділення - починати думаю треба з гарячки, а там або телефон відділення підкажуть або повідомлять як замовити