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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:52

О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:35

  novichok написав:О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?

08:25
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 05:30

  J написав:
  novichok написав:О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?

08:25

Як заказати готивку?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 07:32

  sens написав:
  J написав:
  novichok написав:О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?

08:25

Як заказати готивку?

В моєму місті зазвичай операціоністи при оформлені депо дають візитівки. Телефонував для замовлення наприкінці жовтня з наміром замовити готівку - отримав відповідь: "Валюти достатньо - замовляти не треба". Аналогічну відповідь отримала родичка що в той час перебувала на ЗУ. Коли отримував депо спитав уже особисто у того ж операціоніста чи треба замовляти готівку у листопаді та грудні під вклади які відкривались онлайн - отримав відповідь що у системі мої вклади йому видно а валюти вдосталь - з отриманням проблем не буде. Розумію що у різних регіонах може бути різна ситуація з забезпеченням валюти але у моєму воно так. Якщо хочете замовити готівку і немає візитівки конкретного відділення - починати думаю треба з гарячки, а там або телефон відділення підкажуть або повідомлять як замовити
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:58

  sens написав:
  J написав:
  novichok написав:О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?

08:25

Як заказати готивку?

Київ, Ахматової...Дочка телефонувала у відділення в четвер, щоб замовити готівку, відповіли, що замовляти не треба приходьте та забирайте.
Сьогодні отримала в касі,без підхода до менагера. Карту (віртуальна) додала в Гугл пей, та встановила ліміти на отримання в касі, бо по замовчуванням стоіть банкомат. П'ять хвилин черги в касу і доляри на кишені.
Сума 1300,якщо що.
novichok
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  #<1 ... 67686970
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