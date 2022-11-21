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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лис, 2022 23:35
Додано: Пон 21 лис, 2022 05:30
Додано: Пон 21 лис, 2022 07:32
В моєму місті зазвичай операціоністи при оформлені депо дають візитівки. Телефонував для замовлення наприкінці жовтня з наміром замовити готівку - отримав відповідь: "Валюти достатньо - замовляти не треба". Аналогічну відповідь отримала родичка що в той час перебувала на ЗУ. Коли отримував депо спитав уже особисто у того ж операціоніста чи треба замовляти готівку у листопаді та грудні під вклади які відкривались онлайн - отримав відповідь що у системі мої вклади йому видно а валюти вдосталь - з отриманням проблем не буде. Розумію що у різних регіонах може бути різна ситуація з забезпеченням валюти але у моєму воно так. Якщо хочете замовити готівку і немає візитівки конкретного відділення - починати думаю треба з гарячки, а там або телефон відділення підкажуть або повідомлять як замовити
Додано: Пон 21 лис, 2022 11:58
Київ, Ахматової...Дочка телефонувала у відділення в четвер, щоб замовити готівку, відповіли, що замовляти не треба приходьте та забирайте.
Сьогодні отримала в касі,без підхода до менагера. Карту (віртуальна) додала в Гугл пей, та встановила ліміти на отримання в касі, бо по замовчуванням стоіть банкомат. П'ять хвилин черги в касу і доляри на кишені.
Сума 1300,якщо що.
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