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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лис, 2022 22:52
О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?
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novichok
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Додано: Нед 20 лис, 2022 23:35
novichok написав:
О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?
08:25
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J
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Додано: Пон 21 лис, 2022 05:30
J написав: novichok написав:
О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?
08:25
Як заказати готивку?
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sens
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Додано: Пон 21 лис, 2022 07:32
sens написав: J написав: novichok написав:
О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?
08:25
Як заказати готивку?
В моєму місті зазвичай операціоністи при оформлені депо дають візитівки. Телефонував для замовлення наприкінці жовтня з наміром замовити готівку - отримав відповідь: "Валюти достатньо - замовляти не треба". Аналогічну відповідь отримала родичка що в той час перебувала на ЗУ. Коли отримував депо спитав уже особисто у того ж операціоніста чи треба замовляти готівку у листопаді та грудні під вклади які відкривались онлайн - отримав відповідь що у системі мої вклади йому видно а валюти вдосталь - з отриманням проблем не буде. Розумію що у різних регіонах може бути різна ситуація з забезпеченням валюти але у моєму воно так. Якщо хочете замовити готівку і немає візитівки конкретного відділення - починати думаю треба з гарячки, а там або телефон відділення підкажуть або повідомлять як замовити
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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:58
sens написав: J написав: novichok написав:
О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?
08:25
Як заказати готивку?
Київ, Ахматової...Дочка телефонувала у відділення в четвер, щоб замовити готівку, відповіли, що замовляти не треба приходьте та забирайте.
Сьогодні отримала в касі,без підхода до менагера. Карту (віртуальна) додала в Гугл пей, та встановила ліміти на отримання в касі, бо по замовчуванням стоіть банкомат. П'ять хвилин черги в касу і доляри на кишені.
Сума 1300,якщо що.
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novichok
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Додано: Пон 21 лис, 2022 14:29
встигли до відключення електроенергії
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sens
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Додано: Пон 21 лис, 2022 16:16
novichok написав: sens написав:
Як заказати готивку?
Київ, Ахматової...Дочка телефонувала у відділення в четвер, щоб замовити готівку, відповіли, що замовляти не треба приходьте та забирайте.
Сьогодні отримала в касі,без підхода до менагера. Карту (віртуальна) додала в Гугл пей, та встановила ліміти на отримання в касі, бо по замовчуванням стоіть банкомат. П'ять хвилин черги в касу і доляри на кишені.
Сума 1300,якщо що.
блін ну капець.Чого у нас на відділені щоб отримати треба обов'язково тільки через операціоніста, відстоявши там чергу з двадцяти людей.В касі з картки зняти не дають категорично.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 19:28
посетитель написав: novichok написав: sens написав:
Як заказати готивку?
Київ, Ахматової...Дочка телефонувала у відділення в четвер, щоб замовити готівку, відповіли, що замовляти не треба приходьте та забирайте.
Сьогодні отримала в касі,без підхода до менагера. Карту (віртуальна) додала в Гугл пей, та встановила ліміти на отримання в касі, бо по замовчуванням стоіть банкомат. П'ять хвилин черги в касу і доляри на кишені.
Сума 1300,якщо що.
блін ну капець.Чого у нас на відділені щоб отримати треба обов'язково тільки через операціоніста, відстоявши там чергу з двадцяти людей.В касі з картки зняти не дають категорично.
Ви хоч одну чергу стояли. А я спочатку в касу 5 людей, а потім півтори години до менеджера, бо в касі через епл пей кидало помилку і сказали що це дуже часто...
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