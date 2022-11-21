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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:52

О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:35

  novichok написав:О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?

08:25
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 05:30

  J написав:
  novichok написав:О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?

08:25

Як заказати готивку?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 07:32

  sens написав:
  J написав:
  novichok написав:О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?

08:25

Як заказати готивку?

В моєму місті зазвичай операціоністи при оформлені депо дають візитівки. Телефонував для замовлення наприкінці жовтня з наміром замовити готівку - отримав відповідь: "Валюти достатньо - замовляти не треба". Аналогічну відповідь отримала родичка що в той час перебувала на ЗУ. Коли отримував депо спитав уже особисто у того ж операціоніста чи треба замовляти готівку у листопаді та грудні під вклади які відкривались онлайн - отримав відповідь що у системі мої вклади йому видно а валюти вдосталь - з отриманням проблем не буде. Розумію що у різних регіонах може бути різна ситуація з забезпеченням валюти але у моєму воно так. Якщо хочете замовити готівку і немає візитівки конкретного відділення - починати думаю треба з гарячки, а там або телефон відділення підкажуть або повідомлять як замовити
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:58

  sens написав:
  J написав:
  novichok написав:О котрій годині гроші падають на картку в день закінчення депозиту?

08:25

Як заказати готивку?

Київ, Ахматової...Дочка телефонувала у відділення в четвер, щоб замовити готівку, відповіли, що замовляти не треба приходьте та забирайте.
Сьогодні отримала в касі,без підхода до менагера. Карту (віртуальна) додала в Гугл пей, та встановила ліміти на отримання в касі, бо по замовчуванням стоіть банкомат. П'ять хвилин черги в касу і доляри на кишені.
Сума 1300,якщо що.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:29

встигли до відключення електроенергії
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:16

  novichok написав:
  sens написав:Як заказати готивку?

Київ, Ахматової...Дочка телефонувала у відділення в четвер, щоб замовити готівку, відповіли, що замовляти не треба приходьте та забирайте.
Сьогодні отримала в касі,без підхода до менагера. Карту (віртуальна) додала в Гугл пей, та встановила ліміти на отримання в касі, бо по замовчуванням стоіть банкомат. П'ять хвилин черги в касу і доляри на кишені.
Сума 1300,якщо що.
блін ну капець.Чого у нас на відділені щоб отримати треба обов'язково тільки через операціоніста, відстоявши там чергу з двадцяти людей.В касі з картки зняти не дають категорично.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:28

  посетитель написав:
  novichok написав:
  sens написав:Як заказати готивку?

Київ, Ахматової...Дочка телефонувала у відділення в четвер, щоб замовити готівку, відповіли, що замовляти не треба приходьте та забирайте.
Сьогодні отримала в касі,без підхода до менагера. Карту (віртуальна) додала в Гугл пей, та встановила ліміти на отримання в касі, бо по замовчуванням стоіть банкомат. П'ять хвилин черги в касу і доляри на кишені.
Сума 1300,якщо що.
блін ну капець.Чого у нас на відділені щоб отримати треба обов'язково тільки через операціоніста, відстоявши там чергу з двадцяти людей.В касі з картки зняти не дають категорично.

Ви хоч одну чергу стояли. А я спочатку в касу 5 людей, а потім півтори години до менеджера, бо в касі через епл пей кидало помилку і сказали що це дуже часто...
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:53

Re: Укргазбанк

  Sain_повернувся написав:Ви хоч одну чергу стояли. А я спочатку в касу 5 людей, а потім півтори години до менеджера, бо в касі через епл пей кидало помилку і сказали що це дуже часто...

К виртуалке можно выпустить физическую допкарту, но это платно (где-то 50 или 80 грн.)
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:11

посетитель
Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити
novichok
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