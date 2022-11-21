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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лис, 2022 22:01
novichok написав:посетитель
Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити
відділення 52, Оболонь.
Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", зясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес .
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