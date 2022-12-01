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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

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Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:01

Укргазбанк

  novichok написав:посетитель
Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити
відділення 52, Оболонь.
Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", з'ясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес .
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:31

:(
  посетитель написав:
  novichok написав:посетитель
Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити
відділення 52, Оболонь.
Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", зясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес .

В укргазе какая-то запоздалая реакция на крутильщиков. Они сейчас обязательно уточняют, что это за деньги. Отправляют к менеджеру, там я так понимаю смотрят по выписке откуда баблишко зашло на валютный прозапас.Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:57

  lara_08 написав:Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу.

Три черги відстоювать каса-менеджер(краще черга в ЖЕКу)-каса,а якщо гроші не с депозиту?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:17

  lara_08 написав::(
  посетитель написав:
  novichok написав:посетитель
Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити
відділення 52, Оболонь.
Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", зясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес .

В укргазе какая-то запоздалая реакция на крутильщиков. Они сейчас обязательно уточняют, что это за деньги. Отправляют к менеджеру, там я так понимаю смотрят по выписке откуда баблишко зашло на валютный прозапас.Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу.
так якби ж воно на усіх відділеннях так було то ще можно якось зрозуміти.Єдина процедура, хоча теж дибільна.Але ж як з'ясувалося на одних відділеннях можно сразу в касі знімати, а на іншому чомусь категорично тільки через операціоніста, до якого черга дві години з не гарантованим результатом і перспективою повторити процедуру наступного дня.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 20:07

А ніхто, часом, не в курсі, як можна побачити реальний курс, за яким проведена операція в валюті по гривневій картці? Коли одночасно в "роботі" кілька операцій, залишок не дуже допомагає.
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