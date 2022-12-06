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банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 68697071 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Укргазбанк 3.3 5 13 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 31% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 15% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 3 Всього голосів : 13 Додано: Пон 21 лис, 2022 22:01 Укргазбанк novichok написав: посетитель

Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити відділення 52, Оболонь.

Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", з'ясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес . відділення 52, Оболонь.Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", з'ясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес . посетитель Повідомлень: 553 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лис, 2022 22:31 посетитель написав: novichok написав: посетитель

Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити відділення 52, Оболонь.

Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", зясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес . відділення 52, Оболонь.Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", зясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес .

В укргазе какая-то запоздалая реакция на крутильщиков. Они сейчас обязательно уточняют, что это за деньги. Отправляют к менеджеру, там я так понимаю смотрят по выписке откуда баблишко зашло на валютный прозапас.Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу. В укргазе какая-то запоздалая реакция на крутильщиков. Они сейчас обязательно уточняют, что это за деньги. Отправляют к менеджеру, там я так понимаю смотрят по выписке откуда баблишко зашло на валютный прозапас.Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу. lara_08 Повідомлень: 507 З нами з: 05.05.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лис, 2022 22:57 lara_08 написав: Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу. Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу.

Три черги відстоювать каса-менеджер(краще черга в ЖЕКу)-каса,а якщо гроші не с депозиту? Три черги відстоювать каса-менеджер(краще черга в ЖЕКу)-каса,а якщо гроші не с депозиту? novichok

Повідомлень: 2827 З нами з: 31.03.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лис, 2022 23:17 lara_08 написав: :( посетитель написав: novichok написав: посетитель

Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити відділення 52, Оболонь.

Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", зясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес . відділення 52, Оболонь.Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", зясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес .

В укргазе какая-то запоздалая реакция на крутильщиков. Они сейчас обязательно уточняют, что это за деньги. Отправляют к менеджеру, там я так понимаю смотрят по выписке откуда баблишко зашло на валютный прозапас.Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу. :(В укргазе какая-то запоздалая реакция на крутильщиков. Они сейчас обязательно уточняют, что это за деньги. Отправляют к менеджеру, там я так понимаю смотрят по выписке откуда баблишко зашло на валютный прозапас.Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу. так якби ж воно на усіх відділеннях так було то ще можно якось зрозуміти.Єдина процедура, хоча теж дибільна.Але ж як з'ясувалося на одних відділеннях можно сразу в касі знімати, а на іншому чомусь категорично тільки через операціоніста, до якого черга дві години з не гарантованим результатом і перспективою повторити процедуру наступного дня. так якби ж воно на усіх відділеннях так було то ще можно якось зрозуміти.Єдина процедура, хоча теж дибільна.Але ж як з'ясувалося на одних відділеннях можно сразу в касі знімати, а на іншому чомусь категорично тільки через операціоніста, до якого черга дві години з не гарантованим результатом і перспективою повторити процедуру наступного дня. посетитель Повідомлень: 553 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 гру, 2022 20:07 А ніхто, часом, не в курсі, як можна побачити реальний курс, за яким проведена операція в валюті по гривневій картці? Коли одночасно в "роботі" кілька операцій, залишок не дуже допомагає. M-Audio Повідомлень: 2712 З нами з: 23.03.11 Подякував: 527 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 гру, 2022 10:35 Підскажіть, як краще перекинути 100К грн з альфи в Укргазбанк з мінімальними затратами без варіанту зняття кешу в альфі. Є прозапас в укргазі і пакетна карта і хамон в альфі, додатки обох банків motosmile Повідомлень: 540 З нами з: 14.02.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 гру, 2022 10:43 motosmile написав: Підскажіть, як краще перекинути 100К грн з альфи в Укргазбанк з мінімальними затратами без варіанту зняття кешу в альфі. Є прозапас в укргазі і пакетна карта і хамон в альфі, додатки обох банків Підскажіть, як краще перекинути 100К грн з альфи в Укргазбанк з мінімальними затратами без варіанту зняття кешу в альфі. Є прозапас в укргазі і пакетна карта і хамон в альфі, додатки обох банків

CЕПом звичайно ж. Менше нiж за годину буде у газбанку. На минулому тижнi так зробив. Тiльки треба правильне призначення платежу для прозапасу написати (особливо якщо у вас прозапасiв > одного), бо там зарахування проходить вiдповiдно до особового рахунку вказаного саме у призначеннi а IBAN у вас однаковий для усiх гривневих прозапасiв. CЕПом звичайно ж. Менше нiж за годину буде у газбанку. На минулому тижнi так зробив. Тiльки треба правильне призначення платежу для прозапасу написати (особливо якщо у вас прозапасiв > одного), бо там зарахування проходить вiдповiдно до особового рахунку вказаного саме у призначеннi а IBAN у вас однаковий для усiх гривневих прозапасiв. Alien Повідомлень: 938 З нами з: 12.01.20 Подякував: 36 раз. Подякували: 230 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 68697071 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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