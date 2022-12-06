RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:01

Укргазбанк

  novichok написав:посетитель
Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити
відділення 52, Оболонь.
Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", з'ясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес .
посетитель
 
Повідомлень: 553
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:31

:(
  посетитель написав:
  novichok написав:посетитель
Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити
відділення 52, Оболонь.
Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", зясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес .

В укргазе какая-то запоздалая реакция на крутильщиков. Они сейчас обязательно уточняют, что это за деньги. Отправляют к менеджеру, там я так понимаю смотрят по выписке откуда баблишко зашло на валютный прозапас.Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу.
lara_08
 
Повідомлень: 507
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:57

  lara_08 написав:Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу.

Три черги відстоювать каса-менеджер(краще черга в ЖЕКу)-каса,а якщо гроші не с депозиту?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 31.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:17

  lara_08 написав::(
  посетитель написав:
  novichok написав:посетитель
Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити
відділення 52, Оболонь.
Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", зясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес .

В укргазе какая-то запоздалая реакция на крутильщиков. Они сейчас обязательно уточняют, что это за деньги. Отправляют к менеджеру, там я так понимаю смотрят по выписке откуда баблишко зашло на валютный прозапас.Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу.
так якби ж воно на усіх відділеннях так було то ще можно якось зрозуміти.Єдина процедура, хоча теж дибільна.Але ж як з'ясувалося на одних відділеннях можно сразу в касі знімати, а на іншому чомусь категорично тільки через операціоніста, до якого черга дві години з не гарантованим результатом і перспективою повторити процедуру наступного дня.
посетитель
 
Повідомлень: 553
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 20:07

А ніхто, часом, не в курсі, як можна побачити реальний курс, за яким проведена операція в валюті по гривневій картці? Коли одночасно в "роботі" кілька операцій, залишок не дуже допомагає.
M-Audio
 
Повідомлень: 2712
З нами з: 23.03.11
Подякував: 527 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:35

Підскажіть, як краще перекинути 100К грн з альфи в Укргазбанк з мінімальними затратами без варіанту зняття кешу в альфі. Є прозапас в укргазі і пакетна карта і хамон в альфі, додатки обох банків
motosmile
 
Повідомлень: 540
З нами з: 14.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:43

  motosmile написав:Підскажіть, як краще перекинути 100К грн з альфи в Укргазбанк з мінімальними затратами без варіанту зняття кешу в альфі. Є прозапас в укргазі і пакетна карта і хамон в альфі, додатки обох банків

CЕПом звичайно ж. Менше нiж за годину буде у газбанку. На минулому тижнi так зробив. Тiльки треба правильне призначення платежу для прозапасу написати (особливо якщо у вас прозапасiв > одного), бо там зарахування проходить вiдповiдно до особового рахунку вказаного саме у призначеннi а IBAN у вас однаковий для усiх гривневих прозапасiв.
Alien
 
Повідомлень: 941
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:09

  Alien написав:
  motosmile написав:Підскажіть, як краще перекинути 100К грн з альфи в Укргазбанк з мінімальними затратами без варіанту зняття кешу в альфі. Є прозапас в укргазі і пакетна карта і хамон в альфі, додатки обох банків

CЕПом звичайно ж. Менше нiж за годину буде у газбанку. На минулому тижнi так зробив. Тiльки треба правильне призначення платежу для прозапасу написати (особливо якщо у вас прозапасiв > одного), бо там зарахування проходить вiдповiдно до особового рахунку вказаного саме у призначеннi а IBAN у вас однаковий для усiх гривневих прозапасiв.
т.е. если гривневый прозапас - один - то достаточно просто продублировать его IBAN в назначении платежа и всьо?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 13.01.09
Подякував: 512 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:29

flysoulfly я б уточнив у відділенні або на ГЛ. Сума не маленька і якщо зависне на рахунку "до з'ясування" то позитивних емоцій це точно не додасть. Мені свого часу у відділенні роздрукували папірець і сказали дотримуватись того шаблону що там був. Там текст на поповнення субрахунку 2620*****.***101.980. це для першої картки. Пізніше відкрив другу у неї те саме лише замість 101 - 102. Без цього боюсь що кошти можуть зависнути. Тому я б не ризикував а якщо немає де отримати ці номери - відправив по вашому методу тестово 1 грн. Якщо дійде тоді вже по повній. А як ні - шукати номери' субрахунку
Alien
 
Повідомлень: 941
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:40

  Alien написав:flysoulfly я б уточнив у відділенні або на ГЛ. Сума не маленька і якщо зависне на рахунку "до з'ясування" то позитивних емоцій це точно не додасть. Мені свого часу у відділенні роздрукували папірець і сказали дотримуватись того шаблону що там був. Там текст на поповнення субрахунку 2620*****.***101.980. це для першої картки. Пізніше відкрив другу у неї те саме лише замість 101 - 102. Без цього боюсь що кошти можуть зависнути. Тому я б не ризикував а якщо немає де отримати ці номери - відправив по вашому методу тестово 1 грн. Якщо дійде тоді вже по повній. А як ні - шукати номери' субрахунку

Дякую за інфу!

кароч, мож мне проще/спокойнее 4 раза р2р прислать на прозапас, как обычно
flysoulfly
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 13.01.09
Подякував: 512 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 69707172>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ricardo і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (733)
06.12.2022 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.